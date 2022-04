Năsui (USR), sugestie pentru Ciucă: Așa putem să omorâm inflația!

Claudiu Năsui a fost invitat la emisiunea „Ce se întâmplă?“, la DC News, unde a vorbit despre o modalitate care ar reduce cheltuielile în ministere, implicit ar scădea inflația și ar reduce presiunea de pe Banca Națională:

„Noi am crescut cheltuielile, având acest deficit, tipărind bani, iar acum avem aceste două alegeri. Fie BNR-ul crește dobânda, fie lasă inflația să iasă de sub control.“, a spus Claudiu Năsui.

„Dar ca să se simtă o tăiere a cheltuielilor de acolo de unde n-ar trebui să fie cheltuiți banii, unde ați tăia instantaneu?“, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Pensiile speciale pe un an sunt 11 miliarde de lei. Jumătate se poate tăia ușor și asta s-a întâmplat deja, a făcut-o Guvernul Boc, în trecut, și conform CCR, ele pot fi eliminate. Și vă mai spun un lucru, tocmai pentru că s-a spus că nu se poate, noi am reușit să eliminăm o categorie, cea a parlamentarilor. În Parlament se decid toate“, a adăugat Năsui.

„Dar când va trebui să vă atingeți de pensiile magistraților, nu veți putea...“, a completat Răzvan Dumitrescu.

„Alea sunt o fracție. Ok, sunt 11 miliarde, dar măcar la sfert eu cred că le putem tăia. PNDL-ul, care este o cheltuială absolut imensă din bugetul de stat, plus o întreagă încărcătură din ministere. Eu am propus o tăiere cu 30% a Ministerului Economiei. Dacă facem asta în toate ministerele, o să reușim să scădem cheltuielile și să ne încadrăm în venituri, ceea ce ar fi extraordinar. Abia asta îți omoară inflația și oprește această taxă fără să fie nevoie de toate alegerile acestea dificile din partea Băncii Naționale, care, exact cum spune profesorul Mircea Coșea, au, apoi, efecte în lanț. În economie, nimic nu este gratuit.“, a precizat Claudiu Năsui.

Prăpăd pentru ratele românilor. Indicele ROBOR la trei luni a urcat, joi, la 4,70% pe an, un nou maxim al ultimilor 9 ani

Un nivel mai mare al indicelui a fost consemnat în 10 aprilie 2013 - 4,74% pe an. La începutul lui 2020, indicele ROBOR la 3 luni era 3,19% pe an, iar la debutul lui 2021 se situa la 1,98%.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 4,80% pe an, de la 4,78% miercuri, iar ROBOR la 12 luni a crescut la 4,86% pe an, de la 4,83% pe an anterior.

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât în urmă cu două zile majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 3% pe an, de la 2,5% pe an, începând cu data de 6 aprilie 2022, şi păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 1,86% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul IV 2021, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,17% (citește continuarea AICI).

