NASA a publicat primele imagini surprinse de telescopul spațial James Webb - FOTO în articol

NASA a publicat prima imagine realizată de telescopul spațial James Webb. În timpul procesului de imagistică, care a început pe 2 februarie, telescopul a rotit 156 de poziții diferite în direcția locației estimate a stelei numite HD 84406.

"Telescopul a creat 1560 de imagini, adică 54 de gigaocteți de material. Întregul proces a durat aproximativ 25 de ore", se arată într-un comunicat pe site-ul NASA.



Pentru a crea o singură imagine, specialiștii au aranjat 18 „puncte” aranjate aleatoriu, obținute ca urmare a reflectării luminii de către optsprezece segmente ale unei oglinzi principale neacordate pe detectoarele auxiliare și NIRcam.

Raportul notează că imaginea a apărut ca urmare a unui test în care inginerii au planificat să verifice dacă toate cele 18 segmente necalibrate ale oglinzii principale ar putea capta lumina aceleiași stele. NASA a mai indicat că inginerii aliniază în prezent oglinda principală a telescopului folosind NIRcam.



„În următoarea lună sau mai mult, inginerii vor ajusta componentele oglinzii astfel încât toate cele 18 imagini să se unească într-o singură stea.”, a spus NASA.

⚫️ Our team first chose a bright, isolated star called HD 84406. Over ~25 hours, Webb was repointed to 156 positions around the star's predicted location, generating 1560 images with NIRCam’s 10 detectors. This is just the center of an image mosaic with over 2 billion pixels! pic.twitter.com/XfaIJcDghF

Telescopul a fost lansat pe 25 decembrie anul trecut de la complexul de lansare de la portul spațial Kourou din Guyana Franceză folosind un vehicul greu de lansare Ariane 5.



Aducerea componentelor telescopului în stare de funcționare a durat puțin mai mult de două săptămâni. În acest timp, au fost instalate panouri solare, antene de comunicații, un scut termic și oglinzi auxiliare. În luna ianuarie a acestui an specialiștii au finalizat aranjarea componentelor celui mai mare și mai puternic telescop spațial din lume, telescopul spațial James Webb (JWTS), în valoare de aproximativ 10 miliarde de dolari.

Înainte de lansarea telescopului, administratorul NASA, Bill Nelson spunea că James Webb va permite un „salt cuantic pentru a înțelege cine suntem, cum am ajuns aici, ce suntem și cum a evoluat totul”. Vezi mai mult AICI.

Bonus image! When it’s time to focus, sometimes you need to take a good look at yourself.



This “selfie” taken by Webb of its primary mirror was not captured by an externally mounted engineering camera, but with a special lens within its NIRCam instrument. #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/XtzCdktrCA