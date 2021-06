Narcisa Birjaru, câștigătoare Chefi la Cuțite. Ce va face cu premiul

În finala Sezonului 9 al cooking show-ului 'Chefi la cuțite', au ajuns trei concurenți: Cătălin Amarandei din echipa lui Florin Dumitrescu, Elena Matei din echipa lui Sorin Bontea și Narcisa Birjaru din echipa lui Cătălin Scărlătescu.

Narcisa Birjaru, parte a echipei mov, a obținut titlul de câștigător al Sezonului 9 'Chefi la cuțite' și premiul în valoare de 30.000 de euro.

Ea este prima femeie care a câștigat trofeul unui sezon 'Chefi la cuțite'.

'A fost un sentiment unic, pe care nu am cum să îl descriu în cuvinte. Eram șocată, nu îmi venea să cred că mi se întâmplă asta. Mi-a luat ceva timp să procesez că eu am obținut titlul. Am plâns, am râs, am trecut prin toate stările posibile!', a spus Narcisa Birjaru, după ce a aflat că este marea câștigătoare.

Narcisa Birjaru a mai mărturisit că 'în finală resimți o presiune mai mare ca în mod normal. Cu toate acestea, eu pe tot parcursul show-ului am fost optimistă, cu zâmbetul pe buze. M-am bucurat de fiecare ”hop” trecut, pas cu pas, căci toate au fost importante. Așa că în ultima bătălie am decis să am aceeași strategie- să intru la gătit cu voie bună, să gătesc din suflet.'

Ce va face Narcisa Birjaru cu premiul de 30.000 de euro

Câștigătoarea Chefi la cuțite 2021, Narcisa Birjaru, a mai spus în cadrul unui interviu oferit pentru a1.ro că și-ar dori să își deschidă un restaurant și să dea avansul pentru o casă nouă.

'Mi-aș dori să dau avans, să îmi cumpăr o casă nouă, dar pe viitor mi-ar plăcea să am și un restaurant al meu în care să includ o bună parte dintre preparatele pe care le-am gătit în acest show. Pe meniu va sta la loc de cinste prăjitura lui mamaie și tocana specifică gătită în semifinală. Rămâne de văzut!', a declarat Narcisa Birjaru.

Scărlătescu: Pentru prima dată în istoria Chefi la cuțite, o femeie a reușit să obțină trofeul!

'Sezonul 9 mi-a depășit toate așteptările. Pentru prima dată în istoria @chefilacutite, o femeie a reușit să obțină trofeul! Bravo, Narcisa! Te felicit!



În Narcisa am simțit cea mai mare luptă de-a lungul sezonului. Am simțit că ar face orice ca să învețe mai mult, să se autodepășească, să câștige. Este un om care a muncit extrem de mult ca să ajungă aici, un om care nu are multă încredere în forțele proprii, dar un om care dă un gust fabulos mâncării. Narcisa, te-ai născut să gătești! Să nu lași pe nimeni să îți ia asta. Sunt mândru de tine și mândru de echipa care ți-a dat putere să câștigi trofeul! Vă mulțumesc tuturor!



Felicitări și celorlalți finaliști! Cătălin, ești un bucătar desăvârșit. Ai ridicat nivelul în bucătăria noastră! Elena, ți-am spus-o și o repet. Determinarea ta poate să mute munții! Vă felicit și mă bucur că v-am cunoscut!



Și ca un ultim cuvânt…nu subestimați pe nimeni. Ne vedem în #sezonul10… unde o să am statuie!', a scris Cătălin Scărlătescu pe pagina de Instagram.