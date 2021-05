Naomi Osaka și Rafael Nadal, cei mai buni sportivi ai anului la Galele Laureus

Osaka a câștigat US Open în 2020, în timp ce spaniolul Nadal a egalat recordul lui Roger Federer de 20 de titluri de Grand Slam, câștigând Open-ul francez de anul trecut.

Bayern München, care a câștigat sezonul trecut Liga Campionilor, a fost desemnată Echipa anului.

Legenda tenisului, Billie Jean King, a primit premiul pentru întreaga carieră, Lifetime Achievement.

Naomi Osaka s-a făcut remarcată datorită manifestărilor sale împotriva discriminării. Anul trecut, la US Open, ea a intrat în arenă purtând câte o mască pe care era inscripționat numele unei victime afro-americane, presupusă victimă a violenței rasiste.

„În ceea ce privește activismul meu pe teren, cred că este important să-mi folosesc vocea, pentru că simt că de multe ori am rețineri foarte mari și îmi fac griji cu privire la ceea ce cred oamenii despre mine, dar am realizat că am acces la o platformă pe care ar fi foarte important este să o folosesc ", a spus Osaka, care a câștigat premiul Breakthrough of the Year în 2019, potrivit Mediafax.

Britanicul Lewis Hamilton a primit premiul Avocatul Sportivilor, decernat pentru prima dată, ca recunoaștere a impactului mai larg pe care îl au sportivii asupra societății.

Atacantul lui Liverpool, egipteanul Mohamed Salah, a câștigat premiul Sporting Inspiration, pentru „contribuția sa unică timp de mai mulți ani în favoarea nevoiașilor și a celor mai puțin norocoși”.

Nadal a fost laureat pentru a patra oară, el câștigând anterior premiile Breakthrough, Comeback și sportivul anului.

Premiul Momentul Sportiv al Anului i-a fost acordat lui Chris Nikic, triatlonist amator, prima persoană afectată de sindromul Down care a reușit să termine o cursă Iron Man.



Câștigătorii premiului Laureus 2021:



Sportiva Anului: Naomi Osaka (tenis)

Sportivul Anului: Rafael Nadal (tenis)

Echipa anului: Bayern München (fotbal)

Debutul anului: Patrick Mahomes (fotbal american)

Revenirea anului: Max Parrot (snowboard)

Premiul Sport for Good: Kickformore de Kickfair (proiect social de incluziune prin sport)

Premiul pentru întreaga carieră: Billie Jean King (tenis)

Premiul „Athlete Advocate”: Lewis Hamilton (Formula 1)

Premiul pentru inspirație sportivă: Mohamed Salah (fotbal)

Premiul Momentul Sportiv al Anului: Chris Nikic