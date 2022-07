Nadal s-ar putea retrage din semifinalele Wimbledon: Sunt îngrijorat pentru că știu ce dureri am avut și prin ce am trecut

Sportivul spaniol anunţă, însă, că s-ar putea retrage din cauza unor probleme la stomac.

"Corpul meu e bine, dar este ceva în neregulă cu abdomenul. De la 3-1 în primul set, de fiecare dată când serveam aveam un junghi acolo. Am crezut că nu voi putea termina partida. E adevărat că tatăl și sora mea mi-au tot cerut să abandonez. Dar energia publicului m-a ajutat, așa că vă mulțumesc.

Nu știu dacă voi participa în semifinale, am nevoie să mă informez, să îmi fac niște teste și trebuie să ascult de cei care se pricep. Este o decizie de jucător, dar și una de echipă. Când nu am o anumită problemă, dau de alta. Sunt îngrijorat pentru că știu ce dureri am avut și prin ce am trecut", a declarat Nadal, conform Marca.

Gabriela Ruse suferă de aceeaşi boală ca Rafael Nadal: Joci cât poţi...

“Mă bucur că nu mai joc cu dureri, ceea ce pentru mine este extraordinar. Asta înseamnă că atât timp cât pot juca fără dureri mă pot îmbunătăți și pot să progresez”, a declarat Ruse, citată de Prosport.

“Sunt dependentă de o rutină zilnică de exerciții. Dacă nu le fac două-trei zile, mă blochez. Am un sindrom la sacroiliac (n.r. disfuncție a articulației dintre coloana vertebrală și bazin care provoacă dureri în partea de jos a spatelui) cu care o să fiu, probabil, toată viața. Când sunt inflamată, ori mă opresc și iau anti-inflamatoare până îmi trece și încep cu exercițiile, ori joc cu durere. Doctorul mi-a spus: Joci cât poți!”, a mai spus sportiva.

“Trebuie să îmi întăresc foarte mult musculatura ca să nu mai provoc inflamații”, a concluzionat Gabriela Ruse.

Nadal suferă de Muller-Weiss, o boală rară şi incurabilă: O durere care vine şi pleacă. Efectiv nu ştiu ce poate fi peste două zile

"Din păcate, cotidianul meu este dificil. Dar şi aşa, încerc să fac cât pot mai bine. Evident, uneori îmi vine greu să accept situaţia. Este frustrant uneori când nu mă pot antrena normal timp de mai multe zile. Dar astăzi am reînceput să sufăr la mijlocul setului doi, iar la un moment dat a devenit insuportabil", a mai spus Rafael Nadal.

"Este o durere care vine şi pleacă. Uneori mai puternică, alteori mai puţin. Astăzi (joi), a fost mai rău. Nu ştiu cum va fi peste două zile, peste o săptămână. Efectiv nu ştiu", a spus Rafael Nadal după ce a fost eliminat de la ATP Roma, conform Agerpres.

Nadal suferă de sindromul Muller-Weiss care antrenează o necroză a osului navicular. Această maladie rară este incurabilă şi din acest motiv jucătorul spaniol a fost nevoit să pună capăt sezonului 2021 în luna august, din cauza durerilor prea puternice.

