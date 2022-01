N-ai să ghicești cine este în poza asta! Îl știe toată țara

Nu ți-ai dat seama, nu-i așa? Ei bine, este vorba despre Mircea Dinescu.

"În plină vară, pe vremea Războiului Rece.

În dimineața aceasta m-a căutat o fotografie de acum 67 de ani. În parcul din Slobozia, mama, Aurelia Dinescu, fratele Nicolae, sora Elena și un copil care purta numele meu. Puteți oare să mă ghiciți?", a scris Mircea Dinescu, luni, pe Facebook.

Iată postarea:

VEZI ȘI: În 2019, poetul Mircea Dinescu a vorbit despre interesul românilor pentru carte

Poetul Mircea Dinescu considera, în 2019, că românii sunt interesaţi de carte, după ce au depăşit tentaţiile consumeriste din anii '90.



"Există în Spaţiul Mioritic, cum spune Blaga, deal, vale. Am trecut de vale şi suntem pe un deal. Asta e mare lucru. Sigur că există zone aride, dacă e să ne referim la politicienii noştri, care uneori scriu cărţi, dar nu citesc cărţi. Deci, într-adevăr, observ oameni simpli care sunt tulburaţi de ideea târgului de carte. Vin din provincie", a spus Dinescu, la conferinţa de presă dedicată celei de-a 26-a ediţii a Târgului de carte Gaudeamus Radio România, în 2019.



Poetul, care a anunţat atunci lansarea la Gaudeamus a volumului de versuri "Scaunul cu trei picioare", a adăugat că "multă lume a crezut, la începutul anilor '90, că lumea nu mai are apetit pentru citit şi pentru carte şi a fost un şoc".



"Trebuie să vă spun că în 1990 nu mai mergea lumea la teatru, erau teatrele goale, nu prea se mai vindeau cărţile, apăruseră televiziunile particulare, toată lumea stătea la televizor. (...) Numai că prin chestia asta au trecut şi nemţii, în anii '70 nu se vindeau atâtea cărţi la Târgul de la Frankfurt cum se vând acum, de exemplu. Aşa s-a întâmplat şi cu noi. În fiecare an a crescut pofta de citit a oamenilor. Nu ştiu dacă şi a tinerilor, dar a oamenilor maturi în orice caz, a generaţiei mele", a mai spus atunci poetul Mircea Dinescu, conform Agerpres.

