Muzica în misiunea Bisericii Ortodoxe - la Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei

Cea de a XXVI-a broșură misionară dedicată tinerilor din Eparhia noastră, a fost tipărită de Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, și are ca obiectiv evocarea rolului pe care îl are muzica bisericească în Biserica Ortodoxă.

În cele 32 de pagini ale sale, împreună cu fotografii cu o mare putere de evocare, dar și prin intermediul unui text foarte bine documentat și atrăgător, redactorii lucrării: Pr. prof. univ. dr. Marian Vâlciu, Pr. lect. univ. dr. Cosmin Santi, Lect. univ. dr. Mihail Vlădăreanu, Prof. dr. Ștefan Aurel Ștefan și Drd. Gheorghe Vasilache evidențiază faptul că muzica are marele rol de a fi un important mijloc de misiune, integrând în viața liturgică pe cei aflați în căutarea desăvârșirii, proces care se realizează în raport cu răspunsul și vocația personală, pe măsură ce omul înțelege misiunea la care a fost chemat.

„Muzica se regăsește în cultul creștin încă de la începutul lui, fiindu-i promotor și asigurând comuniunea credincioșilor în frumos, pe o linie orizontală, dar și unirea dintre minte și inimă cu Dumnezeu pe linia verticală a comuniunii. Rolul muzicii (sau al cântării) în viața omului este acela de a scoate sufletul său dintr-o rutină, pentru a-l înălța spre sferele cele mai luminoase sau măcar pentru a-l mângâia. Un alt aspect al cântării este cel social sau comunitar. Sunetul cântării este un vector fizic ce este emis de o persoană spre a fi recepționat spre auzire de către una sau mai multe persoane. Muzica în viața omului are darul de a transpune ascultătorul, în anumite condiții, în sfera valorilor spirituale care vor salva răspunsul nostru la Dreapta judecată care – fie că vrem sau nu, fie că devenim conștienți sau nu de aceasta, ne va solicita un răspuns pentru tot ce am făcut și am gândit, de față cu întreaga omenire cunoscută și necunoscută.

Alergând, cu acea magnifică bucurie a femeilor mironosițe, din dimineața Învierii, încredințate de Învierea lui Hristos, pentru a-L vesti tuturor celorlalți, și noi, de fiecare dată când mergem la sfânta biserică, ori ascultăm muzică bisericească, ori muzică în general, acel mysterium tremendum ne va cuprinde, pentru că deja, acum știm, muzica este întâlnire ce transpune fascinația prezenței, prin intermediul notelor muzicale. Ea ne cheamă la a fi mereu mai buni, mai aproape de semenii noștri, gata de a-i ajuta și de a ne bucura împreună de marele dar al vieții!”

