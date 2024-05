Eda Marcus, prezentatoare TVR, moment delicat: "Am fost scoasă de pe post pentru că eram prea drăguță"

"Am trecut printr-o mare disponibilizare în care mulți colegi buni ai mei au fost dați afară pe criterii mai mult sau mai puțin întemeiate. Am fost și eu în pericol, pentru că unei anumite persoane nu îi plăceam. Am fost pusă în situații delicate, unele conflictuale, altele parcă fără ieșire, însă, cumva lucrurile s-au aranjat mereu. Am luptat destul de mult cu mine pentru a găsi soluția potrivită.

Am fost pusă în situația de a lucra cu oameni cu care nu rezonam și a fost o probă excelentă pentru a mai adăuga o cărămidă importantă la gestionarea problemelor. Am fost scoasă de pe post, acum mulți ani, de la pupitrul știrilor, pe motivul că eram prea drăguță și nu aș fi oferit suficientă credibilitate. Lucru pe care l-am gestionat atunci foarte greu, dar care nu m-a culcat la pământ. Ci mi-a deschis altă ușa către cel mai iubit domeniu, divertismentul, pe care l-am făcut cu mare plăcere timp de 2 ani, la vremea respectivă, într-o echipa minunată", a spus Eda Marcurs, într-un interviu pentru unica.ro.

Mama sa, experiență îndelungată în televiziune

"Acest subiect a fost întotdeauna delicat. Să vii și să spui că ești rudă cu cineva în TVR este o ocazie excelentă pentru a ridica mingea la fileu haterilor. Oricât de mult și cât de bine aș fi făcut lucrurile, această patalama s-a pus de multe ori, fără să mai conteze valoarea mea. Este un lucru neplăcut, motiv pentru care nu am vorbit prea mult despre el, chiar am vrut să-l ascund. Până când mi-am dat seama că este cel mai tare lucru. Să ai un părinte care a scris pagini importante în parcursul acestei instituții nu este deloc de trecut cu vederea.

Da, este adevărat că am avut oportunitatea de a accesa acest domeniu mult mai facil decât cineva de pe stradă. Însă evoluția mea ca om de tv, ca fiica unui profesionist a fost dificlă. Am avut cel mai bun profesor, dar și cel mai exigent, care de foarte multe ori a practicat "discriminarea inversă". Decât să fie judecată că m-ar fi favorizat, a făcut exact inversul. Dar cu timpul am dovedit și mi-am construit o imagine distinctă.

Eu am ales un drum diferit de al mamei care a fost realizator de emisiuni muzicale. Eu am visat calea vizibilă, a omului de pe ecran. Nimeni și nimic nu te poate ține pe sticlă dacă nu ești făcut pentru asta. Este o apă tulbure în care, dacă nu știi să înoți, te îneci. Nu te ține nimeni acolo dacă te faci de râs sau îi faci pe alții. Simplu", a mai povestit prezentatoarea tv.

