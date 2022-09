Murray Head, celebru artist britanic, a ajuns pe patul de spital după un accident rutier în Franţa

Cântăreţul şi actorul britanic Murray Head a fost transportat la spitalul din Pau (sud-vestul Franţei) în urma unui accident rutier produs luni, a anunţat marţi poliţia, confirmând o informaţie apărută în presa locală, informează Agerpres. La scurt timp după ora 15:00 (13:00 GMT), lângă Gan (sud-vest) pe drumul naţional 134, vehiculul condus de cântăreţul în vârstă de 76 de ani a intrat în coliziune cu o autobetonieră care circula pe sensul opus.



Interpretul hiturilor "Say it ain't so Joe" şi "One Night in Bangkok", evacuat de la locul accidentului cu răni minore pentru a fi supus unor controale medicale, a declarat pentru cotidianul Sud-Ouest că a fost "incredibil de norocos" şi că "nu-şi aminteşte nimic". Şoferul autobetonierei nu a fost rănit în urma accidentului. O anchetă a fost deschisă de Jandarmeria din Pau pentru a stabili responsabilităţile fiecărei părţi implicate în coliziune. Potrivit presei locale, Murray Head locuieşte în comuna Saucede (sud-vest) din 2005.

Cine este Murray pe scena internaţională

Head a apărut într-un număr de filme, inclusiv un rol principal în rolul personajului Bob Elkin în filmul nominalizat la Oscar din 1971 Sunday Bloody Sunday. În calitate de muzician, este cel mai cunoscut pentru cântecele sale internaționale de succes „ Superstar ” (din opera rock Jesus Christ Superstar din 1970) și „ One Night in Bangkok ” (single-ul din 1984 din musicalul Chess , care a ocupat primul loc în topuri în diverse țări), și pentru albumul său din 1975 Say It Ain't So. A fost implicat în mai multe proiecte încă din anii 1960 și continuă să înregistreze muzică, să susțină concerte și să aibă apariții la televiziune. Vorbește fluent franceza şi a lansat o serie de albume în limba franceză. Un duet cu Marie Carmen , „Une femme un homme”, a fost lansat în 1993 și a fost hit în Canada francofonă.

Head s-a născut la Londra. Tatăl lui Head a fost realizator de documentare pentru Verity Films. Mama lui Head a jucat-o pe doamna Maigret alături de Rupert Davies în adaptarea pentru televiziune din anii 1960 de la BBC a romanelor Maigret scrise de Georges Simenon. Fratele mai mic al lui Head, Anthony Head , este și actor, cel mai bine cunoscut pentru rolul lui Rupert Giles în serialul TV Buffy the Vampire Slayer.

Head s-a căsătorit cu Susan Ellis Jones în 1972 dar cei doi au divorțat în 1992. Are două fiice: Katherine și Sophie. Sophie cântă uneori cu tatăl ei, de exemplu la cântece precum „Seras-tu là?” pe albumul Tête à tête și „Make It Easy” de pe albumul Emotions. Head s-a căsătorit cu Lindy Ross (născută Newton) pe 14 februarie 2019.

