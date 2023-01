"Mulți mi-au spus că trebuie să mă las de cântat". Fuego, sacrificii pentru carieră: Am avut nopți în care, de atâta efort, mi-a dat sângele pe nas

"Am trecut prin diverse clipe complicate, dar am încercat să le depășesc. La un moment dat, mulți mi-au spus că trebuie să mă las de cântat. Alții mi-au râs în față, mi-au închis uși și nu mi-au acordat nici măcar o secundă de încredere. Mi-am zis că nu-i nimic. În fond, asta e viața, o călătorie în care te agăți de nenumărate ori de colacul de salvare, sperând să nu te ia valul. Și pe mine nu m-a luat.

Dimpotrivă, orice opreliște mi-a dat speranță, mi-a dat puterea de a le arăta tuturor că pot! Și, chiar dacă am făcut și foamea uneori sau am avut nopți în care, de atâta efort, mi-a dat sângele pe nas, am crescut, am muncit, am scos piese, am făcut multe în anii aceștia și nu m-am lăsat. Cred că asta caracterizează cel mai bine profilul meu – voința și dorința de a fi altfel mereu, de a găsi noi resurse, de a încerca să fiu în sufletul oamenilor făcând ce-mi place!", a mărturisit Fuego pentru viva.ro.

"Am adunat un bagaj de istorii, de dureri nespuse"

"Viața mea în sine e frumoasă, plină de satisfacții și momente unice. După cum multă lume știe, sunt un tip jovial, simpatic, sincer și popular. N-am absolut deloc pretenții de vedetă. Nu cunosc acest concept și cred că cine se imaginează star în România este de pe altă planetă și ar avea nevoie de un duș rece. Și zic asta pentru că noțiunea nu se aplică la noi. Eu unul am doar o profesie publică, apar la televizor și munca mea e vizibilă și adresată maselor. Dar dacă las asta în plan secund, sunt doar un om ca oricare altul, care iubește să fie liber și deschis, care iubește să creeze și să-i facă pe cei din jur să se bucure de munca lui!

Nu am fițe, nu mă consider mai presus, sunt perfecționist, capricios, mă supăr și mă enervez repede, dar îmi trece la fel de repede! Nu suport neseriozitatea, țin la cuvântul dat și sufăr tare când văd că a dispărut bunul-simț de printre noi. Nu sunt vreun exemplu, dar îmi place să împărtășesc ideile și gândurile mele, asta pentru că am evoluat și pentru că în cei 46 de ani am adunat un bagaj întreg de experiențe, de istorii cu oameni importanți, de dureri nespuse, de performanțe și de trăiri pe care simt că trebuie să le împărtășesc celor care consideră că mă pot citi sau asculta. Asta sunt! Deloc perfect, cu multe defecte, dar cu un vis măreț împlinit și cu dorința de a face bine celor din jurul meu", a mai spus artistul.

