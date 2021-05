Motivul pentru care Israelul, Fâșia Gaza și Palestina apar neclare pe imaginile satelitare / FOTO

Dacă aruncați o privire asupra Israelului și Palestinei pe orice platformă de imagini satelitare, este posibil să observați că imaginile sunt surprinzător de neclare. Copacii și mașinile din orașul Gaza nu sunt altceva decât niște pete neclare pe ecran și chiar și clădirile sunt greu de identificat. Lipsa imaginilor prin satelit de înaltă rezoluție a constituit o problemă pentru analiștii și jurnaliștii care doresc să înțeleagă evenimentele care se desfșoară în această regiune.

„Știu că aceasta este cea mai mică problemă care se întâmplă acum în Gaza, dar este absurd faptul că Google (și Bing, și chiar Yandex) refuză să furnizeze imagini satelitare clare pentru unele dintre cele mai dens populate locuri de pe pământ", a scris pe Twitter Aric Toler, de la siteul de jurnalism de investigație Bellingcat.

"Cea mai recentă imagine Google Earth este din 2016 și arată ca un coș de gunoi. Am mărit o zonă rurală aleatorie din Siria și a avut peste 20 de imagini realizate de atunci, cu o rezoluție foarte mare", a adăugat Toler într-un al tweet.

I know this is the least of the issues going on in Gaza now, but it's absurd that Google (and Bing, and even Yandex) refuse to provide non-potato satellite imagery for some of the most densely populated places on earth, and are regularly hit by Israeli airstrikes. pic.twitter.com/c6DtcYXYvr