Moţiunea iniţiată de socialişti şi comunişti împotriva Guvernului Republicii Moldova a picat la vot

Natalia Gavriliţă a declarat, de la tribuna parlamentului, că moţiunea nu are nicio justificare şi i-a îndemnat pe deputaţi să voteze împotrivă.



"Am ajuns ca, în loc să muncim, să răspundem unor acuzaţii absurde, false şi ridicole pe care opoziţia le aduce pentru a face bani pe spinarea cetăţenilor. Am sperat că mă voi putea adresa unui parlament cu care să muncim împreună în această perioadă complicată", a afirmat Gavriliţă într-un discurs rostit înaintea votului.



"Ei au zero procente soluţii şi 100% propagandă. Nu aţi fost niciodată la guvernare în timp de război, chiar dacă v-aţi războit cu poporul pe care l-aţi condus. Nu aţi fost nevoiţi să veniţi în ajutorul a sute de mii de oameni care au fugit de război. Nu a trebuit să gestionaţi preţuri uriaşe la energie. Noi a trebuit să ne adaptăm din mers, să recurgem la procedee şi mecanisme de sprijinire în aceste vremuri tulburi" a subliniat premierul moldovean.



Moţiunea a fost depusă la 15 septembrie, socialiştii şi comuniştii argumentându-şi acţiunea prin faptul că "de la învestirea guvernului Gavriliţă, acum un an, Republica Moldova trăieşte în permanentă criză - pandemică, energetică, economică şi socială". Potrivit iniţiatorilor moţiunii de cenzură, executivul nu a găsit soluţii adecvate la situaţiile de criză cu care se confruntă Republica Moldova.



"Ce vreţi să obţineţi încercând să generaţi instabilitate politică în această perioadă şi aşa complicată? Agenda cui o faceţi? A celor care au furat miliarde şi au sărăcit ţara, iar acum fug de justiţie? Sau a celor care vor cu orice preţ să perturbeze liniştea şi pacea pe care o au cetăţenii acestei ţări", i-a întrebat Gavriliţă pe deputaţi, referindu-se şi la acţiunile de protest organizate de Partidul Şor, al controversatului om de afaceri Ilan Şor, deputat care se ascunde în Israel de justiţia moldoveană, fiind suspectat de implicare în frauda bancară de 1 miliard de dolari, notează Agerpres.

Citește și - Republica Moldova caută alternative la gazele ruseşti

Republica Moldova a selectat şapte companii pentru a-şi asigura gaze de luna viitoare, dacă livrările de la Gazprom vor fi întrerupte, a declarat marţi vicepremierul Andrei Spînu, transmite Reuters. Spînu, care a condus echipa de negociatori a Republicii Moldova cu Gazprom în timpul unui an în care preţurile au crescut semnificativ, a declarat la postul de televiziune al ţării că gigantul rus este "imprevizibil".



Autorităţile de la Chişinău pot accesa suma de 300 milioane de euro pusă la dispoziţie de BERD în eventualitatea opririi livrărilor ruseşti, a explicat Spînu.



"Deocamdată am ales şapte companii. Gazprom nu este printre ele", a adăugat oficialul.



Compania de stat Moldovagaz anunţase marţi că a plătit pentru livrările din august şi urmează să plătească un avans de 50% pentru plata din septembrie, echivalentul a 33,89 milioane de dolari, deşi surse Reuters susţine că nu este sigur dacă există fondurile pentru această plată.



Una din cele mai sărace ţări din Europa, Republica Moldova este puternic dependentă de gazele ruseşti, şi a fost puternic afectată de creşterea preţurilor după invadarea Ucrainei. Vezi continuarea aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News