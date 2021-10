Moțiune de cenzură. Răzvan Cuc: Superman s-a îndoit sub numărul mare de voturi și pleacă cu coada între picioare / Sursă foto: Facebook Răzvan Cuc

După căderea Guvernului Cîțu, Răzvan Cuc, ministru al transporturilor în Guvernele conduse de PSD, a transmis un mesaj pe Facebook:

„Astăzi Parlamentul i-a spus adio lui Florin Cîțu! "Guvernul meu" a fost spulberat din Piața Victoriei.

Superman s-a îndoit sub numărul mare de voturi - cel mai mare din istoria postdecembristă a României - și pleacă așa cum trebuie să plece toți impostorii: cu coada între picioare.

Moțiunea PSD a trecut!“, a scris Răzvan Cuc pe Facebook.

Ciolacu anunță anticipate și un Guvern format din ”cei mai buni SPECIALIȘTI”: Stăm pe o bombă socială

Marcel Ciolacu a prezentat programul de guvernare al PSD, după ce, astăzi, a picat Guvernul Cîțu.

"Am demonstrat încă o dată capacitatea PSD de a veni cu o moțiune de cenzură, capabilă a răsturna Guvernul Cîţu. Această victorie este importantă pentru români. Nu puteam merge mai departe cu acest guvern cinic, care nu a avut capacitatea să gestioneze cele mai mari crize ale României, după al Doilea Război Mondial, multe din ele provocate de ei. L-am văzut şi pe preşedintele Klaus Iohannis care dintr-o dată a aflat că sunt patru crize în România. Ce mă bucur că am venit cu un text al PSD în care i-am arătat exact pe toţi cei care au făcut parte din această alianță, inclusiv pe cei de la USR PLUS, care şi-au votat să cadă Guvernul din care au făcut parte", a spus Marcel Ciolacu, în emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3.

Planul PSD: Anticipate și Guvern de specialiști

"Ori refac această alianță perdantă, ori alegeri anticipate. Nu mai există alte soluţii. Nu negociem cu PNL. (....) Facem o înțelegere politică creionând o majoritate parlamentară care îşi dorește să meargă la anticipate. Respectăm Constituția. Preşedintele ia act de această majoritate. Punem un Guvern de specialişti până cel târziu în luna martie, dacă vom găsi să creăm această majoritare, vom crea şi un calendar flexibil. Vorbim de oameni profesioniști şi de un program pe termen scurt pană în momentul în care facem alegeri anticipate. Vreau să existe principiu şi pe urmă venim fiecare cu specialiștii noștri. Diferența dintre PSD şi ei este că ei doar invocă fără să știm cum îi cheamă. O să venim cu specialişti pe fiecare domeniu și îi vom alege pe cei mai buni pentru această perioadă critică a României. Stăm pe o bombă socială. Ei nu realizează, pică tot capitalul Romanesc. Este o abrambureală. Soluțiile sunt în interiorul României", a mai spus Marcel Ciolacu.

Vezi AICI programul de guvernare prezentat de Marcel Ciolacu.

Guvernul Cîțu a fost demis astăzi. 281 de parlamentari au votat pentru moțiunea de cenzură. Votul a fost secret cu bile. Parlamentarii PNL, UDMR şi ai minorităţilor naţionale nu şi-au exprimat votul, fie au fost prezenţi şi au anunţat că nu votează, fie au fost absenţi. Membrii Birourilor permanente urmează să se întrunească pentru verificarea şi numărarea voturilor exprimate. Pentru a trece moţiunea este nevoie de 234 voturi.