Monica Tatoiu trăiește visul oricărui pensionar: Ce sumă fabuloasă încasează lunar. Nu e pensie specială

Monica Tatoiu a fost femeie de afaceri - și încă una de mare succes! Astăzi, apare în emisiuni televizate, ca formator de opinie, exprimându-și părerile pe diverse teme, de la mondene la economice. Căci Monica Tatoiu a îmbinat stilul cu știința banilor de-a lungul timpului. Mereu a avut apariții de senzație, dar și resursele necesare pentru ele. Drept dovadă stă pensia pe care astăzi o încasează aceasta.

Să nu uităm că, recent, Monica Tatoiu dezvăluia că-și petrece lunile de iarnă într-o destinație caldă - așa cum ne-a și obișnuit în ultimii ani. Frigul nu pare să-i fie prieten!

Viață de vis în Guadalupe și-n Caraibe. Mai ieftin decât în București

Vorbind despre facturile ridicate, Monica Tatoiu spunea: ”La mine facturile sunt mari încă de anul trecut, din octombrie. Am făcut reclamații încă de atunci. Am schimbat, între timp, furnizorul. Dar mi-am cumpărat lemne, am curtea plină. Acum câteva zile, au fost 19 grade. Am un șemineu care încălzește toată casa. Plus că două luni voi fi plecată, deci nu va fi chiar așa rău, doar că trebuie să menții o anumită temperatură în casă”.

”Voi pleca în Guadalupe cam toată luna noiembrie, de pe 6, până pe 7 decembrie. Apoi vin, fac sărbătorile acasă, după care, de pe 26, voi pleca în Caraibe. Merg la scufundări și mă mai întorc pe 23 februarie. Foarte mulți englezi, spanioli, francezi închid casele, lasă temperatura doar să nu înghețe țevile, își iau animalele de companie și pleacă. În Reunion am întâlnit pensionari de la Paris care stăteau trei luni și se întorceau abia în martie. Prețurile sunt foarte ok. Un apartament pe malul mării de două camere te duce la 500-600 euro, iar mâncarea nu e scumpă. E mai ieftin ca la București. Eu am șase pisici, iguana, dar va rămâne prietena mea, care stă la etaj, și va avea ea grijă”, a declarat Monica Tatoiu.

Născută într-o familie cu posibilități, Monica Tatoiu a început să muncească de la 16 ani. Ea dezvăluia, pe Facebook: ”Eu am început cu 600 de dolari (salariu n.r.) și am terminat cu 10.000 de euro pe cartea de muncă”. Cu un asemenea salariu, nici nu-i de mirare că are o pensie consistentă.

”Am o pensie de 12.000 de lei de la statul român și nu din aia specială, pentru că mi-am plătit mereu taxele și impozitele și nu am acceptat să fiu plătită la negru”, a mărturisit Monica Tatoiu, arată Spectacola.

Chiar dacă are o pensie mare, dar și o avere strânsă de-a lungul vieții care-i permit să facă tot ce-și dorește, Monica Tatoiu nu a renunțat la muncă, rămânând activă în diverse domenii. Diferența e că deși muncește și acum, o face gratuit, după cum spune aceasta. Citește mai mult pe Spectacola.ro.

Săptămâna trecută, Monica Tatoiu a trecut printr-o mare pierdere: ”A murit mama în această-dimineață, plec spre Timișoara. De cinci ani era bolnavă, vineri am operat-o și n-a mai ieșit din comă. Avea 89 de ani, dar de cinci ani nu ieșea din casă, a avut ocluzie, probleme cu picioarele, în primăvară a avut și Covid. N-a vrut să meargă la spital. Am dus-o cu forța în sala de operație. Avea o piatră la bilă de 8 centimetri, care i-a blocat intestinele. Nu a vrut să spună că o durea. Eu mă bucur, m-am rugat toată duminica să o ia Dumnezeu... Citește aici mai mult

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News