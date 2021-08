Monica Anghel, schimbare radicală de look: Aşa mă simt bine. Unii au zis că-s CHEALĂ

Monica Anghel este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România, iar de-a lungul timpului a trecut printr-o mulțime de transformări din punct de vedete al imaginii.

După ce a slăbit spectaculos, vedeta a decis să se tundă, spre marea surprindere a fanilor.

Întrebată despre această schimbare, mai ales acum, după ce a împlinit 50 de ani, Monica Anghel a făcut dezvăluiri uimitoare.

"Am făcut schimbarea ca să mă pregătesc pentru 100 de ani"

"Am făcut schimbarea ca să mă pregătesc pentru încă o sută (n.r. de ani) Aşa am promis: că mă mai serbez la 100 de ani şi la 150, apoi stau cuminte", a spus ea, într-un interviu pentru okmagazine.ro

Întrebată cum au reacționat fanii ei când au văzut-o și dacă ține cont de păreri, vedeta a completat:

"Evident că părerile au fost pro şi contra. Unii că sunt cheală... Dar important este ca mie, când mă uit în oglindă, să-mi placă ceea ce văd. Şi mie îmi place ceea ce văd. E drept că, din fericire, am putut să mă tund aşa, pentru că am capul perfect rotund, am urechile proporţionate, faţa la fel. Mie mi se pare că arăt extraordinar de bine pentru 50 de ani. Nu mi-am făcut intervenţii la faţă, doar puţin botox între sprâncene pentru că tot timpul stăteam încruntată şi mă întreba copilul dacă sunt supărată pe el. (râde) Şi atâta tot, altceva nu mi-am făcut. Dar probabil că moştenirea genetică fiind foarte bună, ăsta e şi motivul pentru care arăt atât de bine.".

I-a cerut acordul soțului înainte să se tundă?

"Nu. Dar şi el şi-a lăsat părul lung şi barbă şi s-a tatuat. Deci e OK. (râde). Atâta timp cât nu ne facem rău unul altuia şi ne respectăm reciproc, cred că despre asta este vorba, nu contează că eu m-am tuns mai scurt. Dar cred că tunsoarea ţine şi de personalitate, cum eşti tu ca om. Iar eu, dacă sunt un om foarte activ şi nu sunt genul de duduiţă, am simţit că mi se potriveşte. Viaţa e prea scurtă şi e despre altceva: despre a te simţi bine în pielea ta... (...)

Asta nu înseamnă că dacă merg acum la un eveniment nu sunt elegantă. Dar în rest, îmi place să mă bucur de mine şi de stările mele, de ceea ce îmi inspiră un loc, un om, un peisaj. Nu mai vreau să fiu închistată şi nu mai vreau să fac frumos pentru că trebuie să fac frumos şi aşa dă bine. Atâta timp cât nu deranjez pe nimeni, cred că pot să mă manifest exact aşa cum îmi doresc eu. Consider că după 36 de ani de carieră şi după 50 de ani de viaţă, îmi permit acest lux. Mi l-am câştigat. Nu sunt un om cu fiţe, sunt un om prietenos, bun, deschis, responsabil, am grijă de familia mea. Ştiu să fiu şi elegantă şi să dau cu aspiratorul. Aşa mă simt bine şi nu m-am schimbat, de fapt. Doar că până acum nişte ani cred că ţineam cont de ce spune lumea, că trebuie să te îmbraci într-un fel. Dar eleganţa şi feminitatea sunt cu totul altceva. Mi-au mai scris unii pe reţelele astea că n-am pic de feminitate că m-am tuns aşa de scurt. Părul nu are nicio legătură cu feminitatea.", a mai spus Monica Anghel.

