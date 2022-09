Monica Anghel, enervată de cei care spun că a slăbit cu ”nu știu ce picături și licori”

„Mă enervează minciunile care se spun despre mine. Mă deranjează foarte tare site-urile alea care câștigă folosindu-se de imaginea mea, spunând că eu am slăbit cu nu știu ce picături și licori. Nu este adevărat, totul este fals. Am slăbit pentru că am foarte multă grijă la ce pun în farfurie, și cât pun în farfurie”, a spus Monica Anghel pentru „Vorbește Lumea”.

Monica Anghel este una dintre cele mai iubite și celebre cântărețe din țara noastră. Solista, care a câștigat Festivalul Internațional „Cerbul de aur” și care a reprezentat România la Eurovison, alături de Marcel Pavel, a trecut printr-o transformare radicală în ultimii ani, când a reușit să slăbească un număr impresionant de kilograme.

Amintim că, în exclusivitate pentru Spectacola, Monica Anghel a vorbit despre toate acuzațiile care i s-au adus de-a lungul timpului. „Nu este simplu deloc, dar îți trebuie determinare. S-au tot spus o groază de lucruri pe tema asta, lucruri total neadevărate, cum că mi-am tăiat stomacul și mai știu eu ce intervenții de astea chirurgicale mi-am făcut. În urmă cu cinci m-am operat pe coloană și a trebuit să slăbesc ca să pot să fiu sănătoasă, să-mi recuperez piciorul, pentru că am avut o pareză de 98% pe piciorul drept și domnul doctor care m-a operat mi-a spus că trebuie să fac ceva în sensul acesta. Am avut nutriționist cu care am slăbit într-un an și trei luni 30 de kilograme. Mă întâlneam în fiecare săptămână cu el și am slăbit. Ideea este că de când am slăbit am devenit din ce în ce mai interesată de acest aspect al vieții mele, adică de a fi interesată de un stil de viață sănătos și stau de vorbă cu foarte mulți oameni care sunt în domeniul acesta. Am făcut și o psihodietă, care este foarte interesantă. Sunt interesată și de terapii din acestea care te ajută să ți se regenereze piele. Sigur că nu poți să mai arăți ca la 20 de ani, dar e important să ai un aspect armonios și tu să te simți bine în pielea ta. În ultima vreme, nu prea am mai făcut sport, pentru că am fost plecată, dar alimentația rămâne clară. Este foarte important cum te alimentezi și cum te hidratezi și în măsura în care poți să faci și niște terapii corporale e ok, în măsura în care nu poți, mai faci un pic de mișcare. E bine să poți să le combini pe toate.”, a declarat Monica Anghel în exclusivitate pentru Spectacola.

Ingredient nou care ajută enorm la regenerarea părului. Efect de „implant”

Specialistul Ioana Marinescu a vorbit despre un ingredient nou, „modern”, care ajută la regenerarea părului, având un efect de „implant”.

„Dacă în tinerețe, adolescență, am avut un păr destul de binecuvântat, cu trecerea timpului, am încercat - și multe facem această greșeală - tot felul de culori, permanent, modele ciudate care mi-au distrus părul. Pentru că mereu am căutat ceva care să-l echilibreze și să-i dea strălucire, luminozitate, un pic de volum, densitate, am încercat tot felul de ingrediente. Unele au funcționat foarte bine, altele nu atât de bine precum mă așteptam. Evident, diferă de la persoană la persoană. Sunt persoane mai receptive la anumite active și mai puțin receptive la altele. Din experiența mea, dar și de la laborator, părul are nevoi extrem de mari de curățare blândă, dar constantă. Spălatul pe cap trebuie să fie o bucurie pentru păr, iar ingredientele folosite să fie blânde”, a spus Ioana Marinescu.

„Un balsam, un mic tratament pentru păr sunt foarte importante”, a subliniat specialistul. „Încerc să fiu la curent cu toate noutățile din partea de știință a ingredientelor care apar. Chiar este un ingredient fabulos în ceea ce privește regenerarea volumului și diminuarea căderii firului de păr, un ingredient foarte modern în momentul acesta și foarte bine aspectat, în sensul în care studiile de specialitate sunt extrem de intense. Se pare că produsele care îl conțin au calitatea de a regenera firul de păr ca după un implant. Este, într-adevăr, un produs extrem de intens pentru regenerarea părului. Ultima noastră gamă conține acest ingredient, atât în șampon, cât și în masca și sprayul pentru scalp”, a spus Ioana Marinescu.

