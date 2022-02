Mohammad Murad, despre diferența dintre politicienii din SUA și România. Întrebarea care li se pune acolo comparativ cu aici

„Omul de rând are o misiune limitată. Viața este atât de grea, mulți oameni trăiesc în sărăcie. Sunt pensionari care trăiesc la limita sărăciei, după ce au muncit 40 de ani. Să ajung să mă bucur că-mi permit să mănânc o omletă?! Mi se pare dur. Noi am vrut libertate, am vrut o deschidere, am vrut să avem viața altfel, să avem confort. Cum să ajung să trăiesc acum mai rău decât înainte?!”, a spus Mohammad Murad.

„Politicienii sigur că sunt de vină”, a continuat Mohammad Murad. „Nu sunt pregătiți. Printr-o conjunctură că tatăl este parlamentar sau important într-un partid, îl bagă și pe el în partid și a făcut o afacere din politică. Peste tot în această lume există un traseu. În Statele Unite te întreabă: Ce ai făcut în viața ta ca să ajungi ministru? Uite am luat o firmă care avea 50 de angajați și acum are 1.500. De la profit de 5.000 euro, acum are profit de 5 milioane euro. În România te întreabă: Ce ai? Și spui un apartament, două camere, în Berceni, și Dacia 1300. Și, atunci, ești bun. Cred că se vorbește foarte mult în spațiul public despre lucruri care, în realitate, nu sunt trăite. Fapte!”, a subliniat Mohammad Murad.

Amintim că Mohammad Murad realizează emisiunea „De Ce Nu în România?” la DCNews și DCNewsTV.

În cea de-a doua ediție a emisiunii, Mohammad Murad l-a invitat chiar pe analistul de politică externă Bogdan Chirieac, în contextul conflictului de la graniță. Ne va afecta economic? Cum? Când? Ce face clasa politică? Ce ar trebui să facă? Urmăriți răspunsurile în emisiunea „De Ce Nu în România?”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News