Potrivit acestuia, programul va fi lansat în luna septembrie, condițiile fiind aceleași ca și anul trecut, cu o singură modificare însă.

„În luna septembrie sau chiar mai devreme s-ar putea lansa programul. Cum se va desfășura noua lansare?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„În aceleași condiții ca și anul trecut. Administrația Fondului pentru Mediu va aloca 20.000 de lei finanțare fixă pentru un minim de 3kw. Persoana fizică care dorește să participe în cadrul programului va trebui să vină cu o contribuție proprie de 2000 de lei, 10%.

Dacă dorește instalarea unei puteri mai mari de 3kW o poate face din resurse proprii fără niciun fel de problemă. Noi decontăm doar 20.000 de lei. Singura modificare majoră va fi aceea că sesiunile de înscriere nu se vor mai derula pe perioada a 3 zile pentru fiecare regiune, ci va fi o singură zi pe regiune.

Am învățat de anul trecut că s-au terminat banii în câteva minute și nu are rost să ținem trei zile. Aplicația a fost testată anul trecut. Totul a mers ok, a rezistat la toate presiunile, inclusiv la acel atac cibernetic pe care l-am avut în sesiunea a 5-a sau a 6-a, deci este testată mai mult decât suficient.”, a spus președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Instalatorii nu mai trec prin procesul de selecție

„Instalatorii sunt cei de anul trecut. Dacă vom primi solicitări de la anumite societăți că doresc să se acrediteze, să participe în cadrul programului, vedem la momentul respectiv, în funcție de numărul de solicitări, dacă vom mai deschide o nouă sesiune de acreditare.

Astăzi sunt peste 800 de companii care participă și au fost acreditate de Administrația Fondului pentru Mediu să instaleze sisteme.”, a spus Laurențiu Neculaescu.

„La conferința Energy Forum, de ieri, președinți de agenții naționale, inclusiv Transelectrica, inclusiv președinți de ONG-uri din domeniul energiei, spuneau că în România sunt 150.000 de blocuri și ar dori să pună panouri solare pe acoperișuri.”, a spus Bogdan Chirieac.

„Am avut și noi discuții anul trecut pe acest subiect. Anul trecut când am discutat cu specialiștii era o problemă de tehnică, de cum se face distribuția acelor panouri pe asociație, că trebuie fiecare cu contorul lui, cum se împarte acel consum la fiecare apartament și am spus că în momentul în care vor găsi o soluție tehnică, noi suntem dispuși să finanțăm și blocuri, fără niciun fel de problemă.

Era o chestiune tehnică, nu puteau face distribuția și împărțirea energiei pe fiecare apartament în parte. La unifamilial e mai simplu, e o singură casă, tot ce se produce e la punctul de consum.", a spus Laurențiu Neculaescu la la DC News, DC News TV și DC Business.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News