Mitropolitul Nifon,  la Mănăstrirea Viforâta, care va fi resfințită

Vizita a fost prilejuită pentru evaluarea lucrărilor de restaurare și de consolidare ale întregului ansamblu monahal, recent încheiate, după ce a fost realizată recepția lor. Acestea au presupus, între anii 2015-2022, restaurarea și consolidarea bisericii și a chiliilor, modernizarea trapezei, a bucătăriei și a salonului brâncovenesc (stăreția), precum și sistematizarea și amenajarea curții interioare și modernizarea muzeului mânăstirii.

Cu acest prilej, cu participarea domnului Vlăduț Niculae, Primarul Comunei Aninoasa și a stareței mânăstirii, au fost stabilite detalii importante în vederea resfințirii locașului de cult, eveniment care va avea loc duminică, 30 octombrie 2022, la care sunt așteptați să participe numeroși credincioși din întreaga Eparhie și din țară.

Numită în unele documente şi Vihorâta sau Viforăşti, mânăstirea este ctitorie a Voievodului Vlad Înecatul, din anul 1530. Ea fost refăcută de către voievozii: Radu Mihnea (1611-1616) şi Matei Basarab (1632-1654), iar în timpul acestuia din urmă, a devenit mănăstire de călugăriţe. Lucrări ample au fost realizate în timpul Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu (1688-1714), constând din înălţarea zidurilor înconjurătoare, construirea unor noi chili şi refacerea vechii picturi. În anul 1864, sculptorul Karl Stork a realizat catapeteasma, care este o îmbinare de stil gotic cu cel bizantin. Pictura mănăstirii nu s-a păstrat în original, biserica fiind repictată în prima jumătate a secolului al XIX-lea. După cutremurul din anul 1940, Patriarhul Justinian Marina s-a ocupat de refacerea edificiului, înfiinţând, în anul 1960, o „Casă Sanatorială”, lucrările fiind, apoi, continuate şi sub Patriarhul Justin Moisescu, precum şi sub Patriarhul Teoctist Arăpașu.

Biserica a fost repictată în prima jumătate a secolului al XIX-lea, iar, în anul 1913, sub portretele banului Grigore Brâncoveanu şi al soţiei sale Safta, au fost descoperite chipurile vechilor ctitori: Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, Marica Doamna şi Vladislav Vodă (Vlad Înecatul). Din anul 1993, Viforâta a devenit mănăstire de sine stătătoare, iar din anul 2000, prin grija Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit NIFON, a intrat sub jurisdicţia Arhiepiscopiei Târgoviştei, fiind preluată de la Patriarhia Română, căci până în acel acest an a fost stavropighie patriarhală, potrivit Arhiepiscopiei Târgoviștei.

