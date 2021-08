Miros de GUNOI după COVID-19, efect bizar al infectării cu SARS-CoV-2

Efect bizar al COVID-19: totul în jur are un miros oribil, asemănător celui de gunoi, dar mai rău!

Multe persoane, inclusiv din România, acuză un miros puternic de gunoi, rămas după trecerea prin boală, ca urmare a infectării cu SARS-CoV-2. Astfel, produse cu miros total diferit, de la ceapă la parfum, au, pentru aceste persoane afectate, același miros: de gunoi. Nu se mai pot bucura de un miros frumos sau de mâncare. Nimic nu miroase frumos în jurul lor. Sunt persoane care au mărturisit că se spală și de cinci ori pe zi, de teamă să nu fie ele sursa mirosului neplăcut pe care-l simt în jurul lor. Efectele acestei urmări în urma confirmării pozitive cu COVID-19 sunt distrugătoare pentru viața acestor persoane. Mirosul este unul dintre simțurile care ne definesc, iar pierderea lui afectează întreaga viață, cu atât mai mult cu cât totul în jur miroase a gunoi, adică oribil.

Problema am găsit-o pe un grup din România.

Efectul se numește parosmie, iar recuperarea poate dura ani

Dând o căutare pe site-urile internaționale, am descoperit că, recent, Insider a scris despre acest efect bizar al infectării cu SARS-CoV-2.

”La două luni după ce am avut COVID-19, am început să simt un miros amestecat de gunoi cu ceapă peste tot pe unde mergeam” descrie sursa citată senzația prin care trece. Acest efect al COVID-19 are și un nume: parosmie, este o afectare temporară a mirosului, dar extrem de neplăcută, cu atât mai mult cu cât recuperarea completă a mirosului poate dura chiar ani.

Mirosul COVID, amestec de gunoi, ceapă crudă și transpirație

”Când mi-am pierdut complet mirosul și gustul, în martie 2020, a fost primul lucru pe care l-am observat. A fost o experiență ireală, mai ales că atunci pierderea de miros și de gust - cunoscute ca anosmie - nu era încă oficial recunoscută ca simptom al COVID-19. Când nasul meu a început să simtă mirosuri trei luni mai târziu, eram entuziasmată. Doar că de această dată, nu era la fel și n-a mai fost la fel de atunci. De mai bine de un an nasul meu este afectat de ceea ce numesc ”miros COVID”, care nu seamănă cu nimic din ceea ce am mirosit înainte, dar, când îl descriu prietenilor, le explic că este ca duhoarea gunoiului, a cepei crude și a axilelor transpirate.” descrie sursa citată, care subliniază că ”trăind cu această condiție, este incredibil de frustrant și are un impact masiv asupra vieții mele zilnice”.

Persoana care face mărturisirea scrie că nu se mai bucură de mirosul de cafea, de mirosul de ceapă amestecată cu usturoi prăjite în ulei de măsline, de mirosul de trandafiri proaspeți, de mirosul partenerului când e luată în brațe, pentru că totul are mirosul de COVID, descris mai sus. Nu există tratament, decât exercițiu și speranța că mirosul va reveni în acest fel.

Vezi și: Algă periculoasă care dă simptome COVID. Mai multe plaje au fost închise