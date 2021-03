Mirela Vaida, atacată în direct. Ciutacu, incident la mall: Pentru procuratură nu a contat. Meseria noastră nu presupune să luăm bătaie

"Era încă în vremea în care domnul Băsescu împărăţea țara. Unul dintre fanii foarte vocali ai domnului Băsescu a simţit nevoia să se manifeste şi din punct de vedere fizic. Nu a apucat, într-un final, pentru că am plecat. Tot incidentul a fost filmat. Reclamaţie la poliţie, propunere de urmărire penală. Parchetul a considerat că domnul nu reprezintă un periculos şi nu merită să cerceteze. Cazul a rămas închis. Neînceperea urmăririi penale pentru că "starea de temere nu a fost suficient de accentuată".

"Era un copil minor cu mine. Pentru procuratură nu a contat"

Am reacţionat după principiul cel mai deştept cedează. Am părăsit eu locul, astfel încât să nu generez un incident public. A încercat să vină după mine, dar m-am urcat în taxi şi dus am fost. Nenorocirea este că la vremea respectivă era un copil minor cu mine, dar nu a contat. Pentru Poliţie a contat pentru că a propus începerea urmăririi penale. Pentru procuratură nu a contat", a povestit Victor Ciutacu pentru DCNews.

Vezi și: Mirela Vaida, atacată în direct. Vâlcu: Incidentul pleacă şi de la unii ca Dide. Agresiuni pe bani, în pieţele publice

"Mâine - poimâine te trezeşti cu un nebun care vine cu un pistol"

"Alea au fost începuturile şi de-aia am ajuns unde am ajuns astăzi. Unde Dide, Ceauşescu, Angi Şerban, toată compania asta de sunet, pot să hărțuiască, să ameninţe, să intimideze pe oricine în spaţiul public, inclusiv demnitari ai statului român, iar autorităţile sunt intimidate să facă orice. Dacă o dată s-ar fi dat un exemplu cu unul dintre ăştia şi ar fi fost condamnat, exact cum ar fi normal din punct de vedere legal, şi dacă justiţia ar şi funcţiona nu doar pe bază de ordine şi de percepții, ci şi pe baza aplicării ad litteram al Codului penal, probabil ar fi mai rezervaţi. S-a trezit Vaida cu ăla în studio. Mâine - poimâine te trezeşti cu un nebun care vine cu un pistol cu bile sau nu numai în orice alt studio de televiziune pentru simplul motiv că nu îi place moderatorul, îl enervează sau cine ştie ce se întâmplă", a mai spus Victor Ciutacu.

"Meseria noastră presupune să facem nişte show-uri de televiziune, nu să luăm bătaie"

Cât despre asumarea unui "risc al meseriei", acesta a mai spus: "Nu trebuie să ne asumăm. Noi suntem soldaţi, ne ducem în război sau care e ideea? Meseria noastră presupune să facem nişte show-uri de televiziune. Nu implică să luăm bătaie pe stradă sau să vină unul să dea cu un bolovan în noi, în studio, cum i s-a întâmplat Mirelei Vaida", a spus Victor Ciutacu.

Vezi și: Vaida, atacată. Jurnaliştii Drăgotescu, Bălan, Boţa, mărturii despre ameninţările şi violenţele cu care s-au confruntat - GALERIE FOTO