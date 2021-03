Mirela Vaida, atacată cu un bolovan la Antena 1. Prima reacție

Mirela Vaida este în stare de șoc. Moderatoarea emisiunii „Acces Direct” a fost atacată în direct cu un bolovan de o femeie care a intrat în platou, vineri, dezbrăcată.

Cu ochii în lacrimi, Mirela Vaida a povestit că primește amenințări în mediul online de la o femeie cu numele „Magdalena Șerban”. Nu știe dacă e vorba despre o coincidență de nume, dar Mirela Vaida s-a gândit direct la „criminala de la metrou” care însă, se află după gratii.

Un psiholog a intrat ulterior prin telefon pentru a încerca să o liniștească pe Mirela Vaida.

„Sunt în stare de șoc. Am fost atacată, fix când am intrat în platou. Avem un pietroi foarte mare și foarte greu care trebuia să vină în capul meu. A intrat o femeie dezbrăcată complet, pe o ușă lăturalnică, țipa să îi dau banii. Primesc foarte multe amenințări de la o femeie pe nume Magdalena Șerban. Nu știu dacă e coincidență de nume... Spune mereu că o să plătesc pentru ceea ce i-am făcut la emisiune. M-am speriat, nu am știut ce să fac.”, a spus Mirela Vaida la „Acces Direct”, după incidentul cu pricina.

„Femeia asta a venit săgeată la mine și fix spre capul meu cu pietroiul. Nu știu, m-am șocat, pentru că nu înțelegeam ce se întâmplă și nu am avut nici prezență de spirit ca să acționez mai repede. Norocul meu e că nu m-a nimerit. Ce să vă spun... Sper să reușesc să continui emisiunea. Doamna psiholog a intrat în direct să mă ajute”, a adăugat Mirela Vaida.

Iată momentul: