Mircea Rednic îi face praf pe fotbaliştii care se retrag de la naţională: Băi, sunteţi nebuni?

Mircea Rednic îi critică pe fotbaliştii care se retrag de la echipa naţională a României. De la venirea lui Edi Iordănescu, Alin Toşca a anunţat că nu mai vine sub tricolor, iar Alexandru Maxim şi Vlad Chiricheş au aceeaşi intenţie.

"Mergem pe mâna lui Edi, ce să mai?! Asta e. Cei responsabili acolo trebuie să știe, nu trebuie să criticăm noi. Mai avem șanse mici să prindem locul 2, plus că nu știu cum stăm față de celelalte echipe, plus jocul. Ăștia (n.r: islandezii) ne-au bătut la dăruire, ambiție, judecată.

Plus că sunt jucători care spun că se retrag. Păi pe vremea mea așa era? Doar să te gândești la asta... auzi, să te retragi din națională?! Băi, sunteți nebuni? Păi ce ați jucat voi, mă?

Păi când m-am apucat eu de fotbal, visul meu era să joc la o echipă mare și apoi să ajung la națională. Cum să cer eu să mă retrag din echipa națională?

Asta e greșeala noastră, trebuiau unii să se retragă de mult. Nu mai trebuia chemat unul care gândește așa. Cu ce ambiție mai vine ăla? Vine ca să mai vadă familia, prietenii, mai ia și o diurnă și să mai bifeze un meci la națională. Trebuie intrat în ei... ", a spus Mircea Rednic la Fotbal Club.

Greşeli la FRF

"Și la FRF sunt câțiva ani buni de când se greșește. Eu nu îl acuz pe Burleanu, ci pe oamenii care sunt lângă el și pe care el și i-a ales. Bă, frate, cine decide antrenorul? Aveți un director tehnic, aveți o comisie tehnică.

Bă, ce faceți, mă, fraților? Că de 8 ani nu ați pus pe cine trebuia. Alții! Să vină alții! Mai vinovați sunt ăștia care sunt, nu vreau să spun.

Burleanu, dacă era deștept, așa cum a fost Mircea Sandu, care a și jucat fotbal, și-a pus oamenii care trebuia, naționala se califica și la Euro și la Mondiale, și-a ales antrenorii care făceau rezultate, nu spectacol, nu fițe.

Și când România s-a calificat cu Piți, și când s-a calificat cu nea Puiu, erau fotbaliști de fotbaliști, a fost ușor, trebuie să recunoaștem și asta. Acum tot învârtim și rotim fotbaliștii, care nu prea confirmă. Hai să vedem și la jucători, nu să tot dăm vina pe antrenor.

Mie mi-e ciudă pe Rădoi. El, când a venit din Italia, avea un lot, trebuia să meargă pe lotul ăla. Nimeni nu îi spunea nimic dacă nu avea rezultate. Deja era o generație care juca de atâta timp împreună. Mai aduceai 3-4 cu experiență", a precizat Rednic.

Ce a spus Toşca la retragere

'Astăzi închid un capitol, au fost 7 ani minunaţi, fiecare dintre ei însemnând meciuri pentru mine în tricoul echipei naţionale. Oricând, oricum, pe orice post, am fost gata să dau totul şi chiar am dat totul pentru România. Decizia mea nu a fost influenţată de nimic din tot ce înseamnă echipa naţională, atmosferă, coechipieri, staff, suporteri, Federaţie. Pentru a evita orice speculaţii, vă asigur că retragerea mea nu a fost nici cauzată, nici încurajată de Edward Iordănescu. Ne cunoaştem de ani buni, am încredere în capacitatea lui de a găsi alte soluţii şi sunt sigur că România se poate califica la EURO 2024! De aceea, vă rog să îmi respectaţi decizia fără a crea în jurul acesteia discuţii şi speculaţii fără adevăr. Nu mi-ar face bine nici mie, nici echipei naţionale', a afirmat Toşca.

