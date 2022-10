Mircea Geoană pune punctul pe I: Nici Europa de una singură nu poate apăra Europa, nici America singură nu poate apăra Europa

În cadrul Conferinţei pentru Bugetul Annual al Uniunii Europene, Secretarul General Adjunct al NATO, Mircea Geoană, a atras cu fermitate atenţia: “Avem doar un ansamblu de forţe, EU sau NATO sau oricare între ele, orice ţări de la Franţa la Germania, la Marea Britanie, la Turcia, la America, la Canada, la oricare alta. Avem doar un ansamblu de forţe. Un singur buget al apărării, nu două, nu cinci. Cel mai bun lucru pentru noi, cea mai inteligentă manieră de a proceda (…) este de a ne asigura că păstrăm acest unic parteneriat între NATO şi UE mai strâns ca niciodată, încercând să evităm tentaţia de a folosi acest moment complex pentru a merge divergent. Nu ne permitem luxul şi nu avem resursele să mergem de unii singuri. Nici Europa de una singură nu poate apăra Europa, nici America singură nu poate apăra Europa. Avem nevoie atât de Europa cât şi de America de Nord împreună în apărarea Europei (…). Trebuie să facem mai multe lucruri împreună, să fim mai aproape decât oricând în lunga noastră istorie”.

"Încurajez găsirea unei soluții în care să existe o mai corectă și omogenă distribuție a veniturilor pe întregul continent european, inclusiv către țările din estul Europei. Se vor asigura, astfel, mai mulți bani pentru problemele sociale, tehnologice sau de mediu pe care le avem cu toții, precum și pentru interoperabilitatea capabilităților dezvoltate în cadrul NATO și UE și vom putea dezvolta o veritabilă solidaritate strategică, generând, implicit, stabilitatea și predictibiliatatea necesare dezvoltării industriei - inclusiv a celei de Apărare.M-am bucurat că pe lângă componenta geopolitică, această ediție a Conferinței despre Bugetul UE a inclus participarea tinerilor, cu ocazia Anului European al Tineretului, care și-au prezentat viziunea cu privire la modul de construire a autonomiei strategice europene" a scris Mircea Geoană pe profilul personal de Facebook.

Intervenţia lui MIrcea Geoană poate fi urmărită aici:

Geoană: Pentru România, integrarea în NATO și UE, la fel de importante ca Marea Unire

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat cu câteva luni în urmă că integrarea României în NATO și UE sunt momente istorice la fel de importante ca Marea Unire și Mica Unire. "Pentru România, integrarea în NATO se încheie abia în 2022. Am intrat în 2004, dar din punct de vedere militar și de securitate România va avea, datorită faptului că Rusia este un actor imprevizibil și agresiv, aceeași calitate a securității naționale, cum o are Germania sau Belgia. Nu avem niciun fel de diferență între ceea ce are NATO pe flancul estic și ceea ce are NATO deja în Europa de Vest. Este o schimbare fundamentală. (...) În NATO și UE este familia naturală a României (...), este casa noastră. (...) Integrarea noastră în NATO și UE reprezintă - și va fi în cartea de istorie - un moment la fel de important ca Marea Unire sau Mica Unire, pentru că este de fapt o schimbare de paradigmă, pentru prima dată România are ca aliat și partener întreg Occidentul democratic", a afirmat Mircea Geonă, la o dezbatere organizată de Universitatea "Babeș-Bolyai" (UBB), potrivit Agerpres.



În aceeași dezbatere, el a spus căumanitatea trece prin transformări fără precedent. "Asistăm la una dintre cele mai mari transformări a societății umane din istoria speciei noastre. Niciodată nu am avut atât de mulți factori cumulativi, structurali. (...) Avem o anumită criză a democrației și a modelului capitalist pe care Europa, pentru cinci secole, și inclusiv România, poate nu tot timpul la fel de organic, dar cine a fost parte din această într-un fel dominație a Europei în planul ideilor și a valorilor; democrația s-a născut aici, ideile de capitalism modern s-au născut aici și în cadrul lumii democratice occidentale există în acest moment o mare conversație cu privire la nevoia de a ne reîmprospăta democrația, pentru că este un proiect care nu este static, este foarte dinamic, și ca în orice altceva în care nu investești energie, dragoste și atenție, riscă să rămână în spatele așteptărilor opiniei noastre publice. În domeniul economic, pe lângă marea revoluție tehnologică, avem o conversație puternică cu privire la tipul de capitalism sau tipurile de capitalism, pentru că nu e unul singur, pentru că și modelul economic trebuie regândit", a argumentat Mircea Geoană.

