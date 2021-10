Mircea Badea, după faza prin care a trecut duminică: Încă mă mir că sunt în viață

În cadrul emisiunii pamflet "În gura presei" de la Antena3, ediția de duminică, Mircea Badea a spus că a condus dus-întors București - Poiana Brașov. "Încă mă mir că sunt în viață, din toate punctele de vedere.", a adăugat imediat Badea.

Realizatorul TV a explicat că "am plecat dimineață, la 9, din centrul Bucureștiului și am ajuns înapoi la 21:40."

"E foarte amuzant, de fapt. Am mers ca-n brânză. Inițial, am zis că nu e nici vacanță, ia uite cum circulă! Desigur, la podul de la Predeal se lucra pe un sens, pe o bucată de 100 de metri. Și se folosea un singur sens alternativ.

Ideea nu e că se duc românașii la munte, că se duc bucureștenii pe Valea Prahovei sau ceva, ci pe acolo se produce transport de mărfuri, etc. DN1 leagă Nordul de Sud. Cam asta e legătura. Era banda alternativă, se terminase cu orice. La întoarcere am zis că n-am cum să nu o iau pe acolo și că o să stau două ore ca să ies din Predeal. Exclus.", a povestit Mircea Badea.

Așa că, realizatorul TV a decis să apeleze la Waze. "M-a băgat pe Cheia. Aglomerație, îți dai seama. La un moment dat, pe un sens se lucra și se circula alternativ doar pe o bandă. (râde). N-ai cum!", a mai spus el.

"Plus românii care conduceau în țeava de eșapament a celui din față. Era unu care cred că a stat lipit de bara mea două ore, crezând că astfel va ajunge mai repede. Și acum cred că mă înjură că n-a ajuns mai repede acasă. Era TIR lângă TIR, lângă basculantă, lângă mașină, românul era lipit de bara din față!", a încheiat Mircea Badea.

Mircea Badea are, de aproximativ un deceniu, emisiune la Radio Zu. Și pentru că Radio Zu a împlinit recent 13 ani, realizatorul TV a primit un tort din partea colegilor. ”Mă simt ca Simona Halep când a venit Țiriac la ziua dânsei. Vă mulțumesc. Eu nu am voie cu gluten, dar este în regulă, puteți să luați glutenul din el”, a zis Mircea Badea, în direct, la Radio Zu, când a primit tortul.

Pe 13 septembrie 2021, a făcut și 17 ani de emisiune la Antena 3. (Citește continuarea articolului AICI.)