Mircea Badea, comentariu tare despre Colţescu şi Kanye West, după un articol în Forbes. "Dacă m-aş apuca să traduc, ar veni Soroş însuşi. Josţin, nu susţin"

"Forbes zice în felul următor, şi o să vedeţi de la ce m-am luat eu: 'Kanye West is not the richest black person în America'. Cel mai bogat cică are vreo 6 miliarde, domnul ăsta cred că are şi el vreun miliard sau mai multe. Dar ce m-a luat pe mine este că Forbes zice "black person". Forbes zice black? Persoană de culoare? Rasism, rasism!

Forbes zice, dezinhibat, normal, corect, 'richest black person în America'. Şi după aia recidivează. Că este, de fapt, un alt "richest black person'. Deci nu au nicio problemă să zică black person unuia care este black person şi care are relevanţă în context.

Dacă în România m-aş apuca să traduc aşa ceva, pe loc m-ar trăsni, ar veni Soroş însuşi. Nu mai zic de ONG-urile lui Soroş şi toată propaganda progresistă. Vă daţi seama dacă ai spune 'cel mai bogat negru din America'? Ce-ai făcut, ce? Nu ştiu, am vrut să traduc ce zice Forbes. Cuuum?

Îţi dai seama, când o citi Colţescu articolul ăsta din Forbes, îi dă cu NT. Să trimită Colţescu articolul ăsta din Forbes la UEFA, care nu l-a penalizat pentru rasism, dar l-a penalizat pentru conduită nelalocul ei, ceva de un penibil absolut. Asta vreau să întreb, e rasism ce a făcut Forbes? Că nu ştiu cum să mă poziţionez.

Contextul e pozitiv, dar chiar dacă contextul e pozitiv, totuşi, de ce nu i-a zis 'afro-american person'. Pentru că poate eşti o persoană care nu e de culoare albă, dar nu eşti din Africa şi nici din America. Şi atunci poţi să îi spui 'afro-american' unui francez? Că e francez! Îi spui 'afro-french'? Nu ştiu, eu de aia întreb.

Cel mai rău lucru din lume pe care poţi să îl spui despre o persoană, în opinia mea, este că e rasist. Nu există ceva mai urât. De asta întreb, ca să fiu bine şi pe partea progresistă! Totuşi, nu susţin, josţin felul în care a formulat Forbes despre miliardari care nu sunt de culoare albă", a spus Mircea Badea.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Forbes (@forbes)

Acest articol reprezintă o opinie.