Miracol în Indonezia: Un copil de cinci ani a fost scos viu din dărâmături după 45 de ore

Salvatorii implicați în operațiuni de căutare în provincia Java de Vest din Indonezia, lovită luni de un cutremur masiv, au extras în viață un băiețel de cinci ani din dărâmăturile casei sale ieri, la 45 de ore după cutremur. Între timp, numărul victimelor cutremurului a crescut la 271, potrivit directorului Agenției Naționale pentru Atenuarea Dezastrelor, generalul Suharyanto, precizând că datele sunt însă incomplete.

Răniții sunt peste o mie la număr și aproximativ 60 de persoane au fost evacuate. Cutremurul, cu magnitudinea de 5,6, a fost înregistrat pe 21 noiembrie la ora locală 13:21 cu epicentrul său la aproximativ zece kilometri de regența Cianjur și a fost resimțit și în capitala, Jakarta, la aproximativ o sută de kilometri spre nord.

Alertă tsunami. Un seism cu magnitudinea 7 s-a produs marți în Insulele Solomon

O alertă de tsunami a fost emisă la aproximativ 300 de kilometri de epicentrul cutremurului, situat la 55 de kilometri de capitala Honiara, potrivit USGS şi Centrului de Avertizare pentru Tsunami din Pacific (PTWC).



"A fost un cutremur mare", a declarat pentru AFP Joy Nisha, recepţioner la hotelul Heritage Park din Honiara, adăugând: "Unele obiecte din hotel au căzut. Toată lumea pare bine, dar este panicată", scrie Agerpres.



Un jurnalist al agenţiei France Presse aflat în capitală a raportat că seismul a durat aproximativ 20 de secunde. Curentul electric a căzut în unele cartiere ale oraşului, iar oamenii şi-au părăsit birourile pentru a se refugia în zone la înălţime.



USGS a revizuit magnitudinea cutremurului la 7, după ce raportase iniţial 7,3. Seismul s-a produs la o adâncime de 13 kilometri, la ora locală 13.03 (02.03 GMT).



Valuri de unul până la trei metri înălţime sunt posibile pe coastele Insulelor Solomon şi sub trei metri pe coastele arhipelagului Papua Noua Guinee şi Vanuatu, potrivit PTWC... mai mult AICI.

Cutremur puternic în Turcia. Seismolog român: Trebuie să stăm liniștiți

Gheorghe Mărmureanu, preşedintele onorific al Institutului de Fizică a Pământului, a vorbit despre cutremurul din Turcia, explicând dacă acesta s-ar putea repeta și în România. Potrivit seismologului, ar trebui să stăm liniștiți deoarece țara noastră nu este legată de Turcia și nu ne paște niciun pericol.

"În Turcia au fost multe cutremure, dar orice ar fi în Turcia nu are efect asupra României, am studiat foarte mult astfel de cutremure. Acum aproape 100 de ani a fost un cutremur foarte mare de Crăciun și totuși nu s-a întâmplat nimic în România. Noi nu suntem legați de Turcia sub nicio formă, nici ca adâncime de cutremure, și nici ca directivitate. Noi în România trebuie să stăm liniștiți", a precizat Gheorghe Mărmureanu, preşedinte onorific al Institutului de Fizică a Pământului, la Realitatea Plus... Citește mai mult AICI.

