Mioara Roman a ajuns iarăși în spital. Oana Roman oferă mai multe explicații despre starea de sănătate a mamei sale

Fosta soție a lui Petre Roman a fost internată într-o unitate spitalicească pentru mai multe investigații de specialitate.

Oana Roman a dezvălui că este impresionată, într-un mod pozitiv, de modul în care se comportă angajații spitalului.

Vedeta i-a sfătuit pe urmăritorii de pe rețeaua de socializare să aibă grijă de sănătatea lor și să se roage pentru aceasta.

”Azi, din păcate, a trebuit să o internez pe mama pentru niște analize mai amănunțite pentru că nu se simțea bine.”

„Am venit la spitalul Colentina și cel puțin pe secția unde este mama sunt impresionată pozitiv de cum arată și cum este tot personalul. O surpriză plăcută. E greu să o aduc iar la spital pe mama, dar măcar știu că e pe mâini bune.”

„Rugați-vă pentru sănătate, credeți-mă că e cea mai importantă. Nici eu nu am realizat pe deplin până nu m-am confruntat cu boala”, a scris Oana Roman pe contul său de Instagram.

VEZI ȘI: Oana Roman, după cuvintele grele ale Iuliei Albu: Nu te încadrezi în bunul simț!

VEZI ȘI: Oana Roman se mută din țară. "Vreau să trăiesc într-o lume cu oameni puțini dar civilizați"

Oana Roman, la un pas de moarte. Relatările vedetei: ”M-am născut a doua oară”

Ziua de 1 mai are o importanță aparte pentru Oana Roman. Aceasta a povestit ce accident cumplit a suferit în urmă cu 8 ani.

„Astăzi pentru mine e o zi de bucurie, de renaștere și de recunoștință eterna. Azi sunt 8 ani de când m-am născut a doua oară. Am trăit atunci cea mai mare cumpănă a vieții mele și sunt recunoscătoare pentru șansa de a fi trecut cu bine. Am avut îngeri păzitori și un doctor cu mâini divine care m-au salvat. Am simțit atunci cumva la propriu puterea Divinității și împlinirea de a fi avut alături un soț care m-a vegheat și îngrijit clipa de clipa, deși avea în grija și un copil de 2 luni jumate acasă.”

„Cred ca asta este definiția bărbatului și soțului care știe, poate și vrea sa-ți fie aproape în cele mai grele momente. M-a susținut, m-a ajutat, m-a ținut de mana, m-a hrănit, m-a spălat, mi-a schimbat pansamentul și m-a mângâiat la propriu și la figurat. Deși eram dărâmata și aratam ca o stafie m-a iubit la fel de mult și m-a făcut sa ma simt femeie, deși practic eram o epavă!”

„Am stat 5 zile pe un pat de reanimare și mi-a fost alături mai ales ca nu a fost lângă mine nimeni altcineva. Nici părinții nici "prietenii". Doar el și Catinca. În rest a fost un gol imens în jurul meu. Un gol care m-a marcat profund și pe care nu am mai dorit sa-l umplu apoi cu nimeni în afara de el. Chiar dacă apoi am avut noi probleme pana la urma am înțeles ca doar împreună vrem sa mergem pe drumul vieții”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News