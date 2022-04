Oana Roman, după cuvintele grele ale Iuliei Albu: Nu te încadrezi în bunul simț!

"Mi se pare o meserie cel puțin ciudată. Bunul gust este un lucru absolut subiectiv. Ceea ce mie mi se pare de bun gust poate altora li se pare de prost gust, nu e universal valabil. Nu cred că e valabil să invocăm bunul gust pentru a da verdicte despre alții. În schimb, bunul simț e universal valabil, e o normă pentru toată lumea. Eu prefer să fiu pentru unii de prost gust și să rămân de bun simț pentru mine și pentru alții. Pentru toți ar trebui să conteze mai mult bunul simț decât bunul gust. Când comentezi pe alții de pe o poziție de falsă superioritate, nici nu te încadrezi în bunul simț pentru că te preocupă mai mult cancanurile. Prefer să fiu de bun simț decât să fiu considerată de bun gust de unii care nu contează”, a spus Oana Roman pe Instagram.

Reacție Oanei Roman vine după ce Iulia Alb a comentat modul în care aceasta se îmbracă, punând accentul mai mult pe faptul că își editează prea mult pozele.

"Totul până la strâmbatul mobilei"

"Oana Roman nu a fost niciodată comentată pentru că a fost grasă. Să nu ne ferim de cuvinte. Nu mă interesează că oamenii sunt grași, că sunt slabi. Când sunt lipsiți de bun gust intră în gura mea. Ea oricum a progresat, ceea ce e un lucru îmbucurător. Totul până la strâmbatul mobilei. Am o problemă cu strâmbatul mobilei și cu neacceptarea felului în care arăți, pentru că eu nu consider că cineva ar trebui să se considere nepotrivit pentru că nu se încadrează în niște șabloane oricum idioate”, a declarat Iulia Albu, la Poliția Modei.

Ieri, Iulia Albu a hotărât să-i scrie câteva rânduri fiicei sale, privind scandalul cu Alex Velea, după ce artistu a amintit, recent, de acel moment.

"Fii o salcie, ia-ți puterea din slăbiciunea lor"

"Într-o zi de luni, mama ta te va invăța să stai mereu dreaptă în fața oricărei furtuni. Da, draga mea Mikaela, trăim într-o lume urâtă, urâtă pentru că de multe ori oamenii te vor face să plângi și să te îndoiești de tine. Și va fi al naibii de greu sa treci peste, dar tu, draga mamei, trebuie sa ții mereu capul sus și să nu te prăbușești în bătaia vântului. Fii o salcie, ia-ți puterea din slăbiciunea lor. Fii demnă și STAI DREAPTA.

Când cineva i-a spus cândva mamei tale “Bătaie de joc cu găina la cap. Iulia Labu zdreanța fashionistă (...). Ai strâmbat o oglinda. Vezi ca noaptea umblă poliția și te ia pe dubă, pocitanie mică! De multe ori ești mai urâtă decât prevede legea. Ai nota 1. Linge acadeaua! Să dai papaverină la găină, mare manelist” pentru că mama ta a spus ca el poartă un lanț de manelist și i-a dat o nota de 3 și apoi, după ani, a spus “M-am împăcat cu ea, că am jignit-o la un moment dat. Nu mai știu ce făcusem. Am zis niște prostii, am pus o poză, am făcut ceva rău… Mi-am cerut scuze după. Am realizat că are și ea copii. Are o fată, nu știu dacă are mai mulți copii, dar știam că are o fată".

Citește mai departe>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News