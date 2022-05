Oana Roman, la un pas de moarte. Relatările vedetei: ”M-am născut a doua oară”

Ziua de 1 mai are o importanță aparte pentru Oana Roman. Aceasta a povestit ce accident cumplit a suferit în urmă cu 8 ani.

„Astăzi pentru mine e o zi de bucurie, de renaștere și de recunoștință eterna. Azi sunt 8 ani de când m-am născut a doua oară. Am trăit atunci cea mai mare cumpănă a vieții mele și sunt recunoscătoare pentru șansa de a fi trecut cu bine. Am avut îngeri păzitori și un doctor cu mâini divine care m-au salvat. Am simțit atunci cumva la propriu puterea Divinității și împlinirea de a fi avut alături un soț care m-a vegheat și îngrijit clipa de clipa, deși avea în grija și un copil de 2 luni jumate acasă.”

„Cred ca asta este definiția bărbatului și soțului care știe, poate și vrea sa-ți fie aproape în cele mai grele momente. M-a susținut, m-a ajutat, m-a ținut de mana, m-a hrănit, m-a spălat, mi-a schimbat pansamentul și m-a mângâiat la propriu și la figurat. Deși eram dărâmata și aratam ca o stafie m-a iubit la fel de mult și m-a făcut sa ma simt femeie, deși practic eram o epavă!”

„Am stat 5 zile pe un pat de reanimare și mi-a fost alături mai ales ca nu a fost lângă mine nimeni altcineva. Nici părinții nici "prietenii". Doar el și Catinca. În rest a fost un gol imens în jurul meu. Un gol care m-a marcat profund și pe care nu am mai dorit sa-l umplu apoi cu nimeni în afara de el. Chiar dacă apoi am avut noi probleme pana la urma am înțeles ca doar împreună vrem sa mergem pe drumul vieții”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Oana Roman se mută din țară. "Vreau să trăiesc într-o lume cu oameni puțini dar civilizați"

Oana Roman a declarat că are de gând să se mute din țară.

"Practic, singurul lucru pe care mi-l doresc este să reușesc anul ăsta să îmi pregătesc plecarea, să am puterea necesară să plec din țară. Să mă duc într-o comună, într-un sat mic, mic și să renunț la toate nebunia asta care începe să mă apese din ce în ce mai tare", a spus Oana Roman pe Instagram.

"Să trăiesc din gestionarea unui motel, hotel, pensiune, brutărie, orice. Să stau acolo într-un sătuc mic și să trăiesc fericită. Și când o să fiu acolo, să scriu o carte despre toți și despre această lume rea în care suntem. Vreau să trăiesc într-o lume cu oameni puțini dar civilizați și liniștiți", a mai spus Oana Roman pe Instagram-u personal.

