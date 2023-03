Ministrul Eduard Novak va participa la festivităţile organizate cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni

"Ministrul Novak va participa în această seară, de la ora 19, la Teatrul de stat, la festivitatea prin care premiem, în fiecare an, tinerii care s-au implicat în viaţa socială şi au făcut ceva deosebit pentru comunitatea noastră. Este un fel de rememorare a acelor tineri care au pornit Revoluţia din 1948. Iar mâine, domnul ministru va fi prezent la programul nostru până la ora 15, când vom depune coroane la bustul revoluţionarului român Nicolae Bălcescu. După aceea, va pleca la Salonta, pentru a participa la evenimentele din acest municipiu," a precizat, pentru Agerpres, Szabo Odon.



Conform tradiţiei, comunitatea maghiară din municipiul Oradea serbează în fiecare an la 15 Martie începutul Revoluţiei din 1848-1849.



Programul din acest an, organizat de UDMR filiala Bihor împreună cu Bisericile tradiţionale şi organizaţiile de tineret şi instituţiile culturale şi de învăţământ, va cuprinde miercuri, în prima parte a zilei, o serie de depuneri de coroane, începând cu ora 11.00 - la monumentul din Episcopia Bihor, urmată la ora 12.00 - la mormintele revoluţionarilor din 1848 -1849 de la Biserica Reformată Rogerius, iar de la ora 14.00 - la mormântul eroului martir polonez Kazimir Rulikowski din Cimitirul Municipal Oradea. De la ora 14.40, este programată o depunere de coroane la bustul revoluţionarului român Nicolae Bălcescu, în acelaşi cimitir.



În cursul serii, de ora 18.00, programul va continua la statuia lui Szacsvay Imre din Piaţa Libertăţii, cu citirea mesajelor primilor miniştrii ai României şi Ungariei, alocuţiuni şi depuneri de coroane.



Comemorarea de la statuia lui Szacsvay Imre va fi urmată - ca în fiecare an - de un marş festiv cu făclii din Piaţa Libertăţii pe traseul str. Iosif Vulcan - str. Republicii până la bustul poetului revoluţionar Petofi Sandor din parcul omonim, unde festivităţile se vor încheia la ora 20.00 cu depunere de coroane.

