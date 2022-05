Ministrul de Interne, Lucian Bode, mesaj din SUA: Lasă urme ADÂNCI. E o luptă pentru VIAȚĂ

Toleranță zero pentru traficul de persoane

”Traficul de persoane este un flagel care distruge multe vieți și lasă urme adânci la nivelul societății. Exploatarea persoanelor este de neconceput într-o societate modernă și avem ”toleranță-zero” față de această formă de criminalitate. Lupta împotriva traficului este de fapt o luptă pentru viață și o responsabilitate comună atât a țărilor sursă, cât și a celor de destinație.

Cu prilejul vizitei pe care o efectuez în aceste zile în Statele Unite ale Americii, am avut astăzi la Washington o întrevedere cu doamna Kari Johnstone, directorul Biroului de Monitorizare și Combatere a Traficului de Persoane din cadrul Departamentul de Stat. În cadrul discuțiilor avute, am subliniat prioritatea pe care o reprezintă problematica traficului de persoane pentru Guvernul României și am evidențiat progresele și rezultatele pozitive înregistrate de către autoritățile române, obținute în strânsă colaborare cu societatea civilă, în prevenirea și combaterea traficului de persoane.

Măsurile speciale luate de România, prezentate SUA

Cu privire la actualul context de securitate generat de agresiunea militară a Federației Ruse asupra Ucrainei, am prezentat partenerilor americani măsurile speciale luate de România pentru prevenirea traficului de persoane, atât la nivel operativ, cât și în ceea ce privește protecția persoanelor vulnerabile, precum și măsurile luate de România cu privire la furnizarea de asistență personalizată.

Oficialii Departamentului de Stat au apreciat în mod deosebit eforturile României în domeniu, precum și progresele evidente reflectate în răspunsurile la chestionarul Departamentului de Stat pentru elaborarea Raportului de anul acesta. Totodată, au încurajat autoritățile române să continue măsurile deja implementate în prevenirea și combaterea acestui fenomen.

România revine în categoria a II- a

Eforturile instituționale pe care le-am depus au ținut cont de recomandările Departamentului de Stat formulate în cadrul Raportului privind traficul de persoane, dar și în alte evaluări internaționale, o atenție deosebită fiind îndreptată spre asistența acordată victimelor traficului de persoane și accesul organizațiilor non-guvernamentale la finanțare. România dispune de instrumentele necesare pentru un răspuns adecvat la provocările generate de acest tip de criminalitate, respectiv structuri, legislație, strategii și planuri de acțiune. Salut cooperarea foarte bună pe care o avem cu Statele Unite ale Americii în acest domeniu și sunt încrezător că progresele pe care le-am făcut în ultima perioada la nivelul autorităților române responsabile se vor reflecta pozitiv în raportul privind Traficul de Persoane al Departamentului de Stat de anul acesta, odată cu revenirea României în categoria a II-a a statelor implicate în prevenirea și combaterea acestui flagel” a transmis Lucian Bode, prin intermediul paginii de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News