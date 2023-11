Ministrul Adrian Câciu, informații despre noul PNRR: Formă discutată cu Banca Mondială. Negocierile s-au încheiat

Adrian Câciu, ministrul Investițiilor si Proiectelor Europene, a venit cu noi precizări, în cadrul unui briefing de presă, privind stadiul negocierilor cu Comisia Europeană legate de Planul Național de Redresare și Reziliență.

"Negocierile pe revizuirea PNRR s-au încheiat. La acest moment se află între servicii noul plan. De ce spun noul plan? Pentru că acest plan revizuit include o refinanțare de 1,4 miliarde de euro pe capitolul RePowerEU care va fi parte integrantă din Planul Național de Redresare și Reziliență a României. Estimăm ca această dezbatere inter-service în cadrul Comisiei să se încheie undeva în jurul datei de 21-22 noiembrie și aprobarea în ECOFIN să aibă loc la începutul lunii decembrie, pe data de 8 sau 9.

Ce pot să spun foarte clar este că în noul PNRR nu se va mai regăsi acel procent cu privire la sistemul public de pensii de 9,4% din PIB.

Agreement-ul de negociere a fost aprobat de Comisie și forma pe care o vedeți în Parlament, pe care Guvernul a aprobat-o, este o formă discutată cu Comisia Europeană, iar la masa negocierilor a fost și Banca Mondială. De ce nu este prevăzută în prognoza Comisiei Europene? CE ia în prognoză actele normative în vigoare care produc efecte. Trebuie avut în vedere că orice prognoză are efecte, inclusiv Legea Pensiilor va produce venituri la bugetul de stat.

Am avut un an complicat. Toate negocierile României au fost luate în considerare de Comisia Europeană. Probabil anul viitor se va discuta despre noua cale de ajustare a deficitului bugetar al României, atunci când se are în vedere deficitul EFTA pe 2023, undeva după luna aprilie 2024" a anunțat ministrul.

Mai multe precizări, aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News