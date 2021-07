Ministru, GAFĂ de proporții. A confundat Zambia și Zimbabwe

James Duddridge, ministrul britanic însărcinat cu problemele de pe continentul african, a făcut o gafă atunci când a încurcat două țări ale Africii, ale căror nume încep cu aceeași literă. La înmormântarea lui Kenneth Kaunda, în Lusaka, Duddridge a confundat Zimbabwe cu Zambia, transmite The Guardian.

Kaunda a fost unul dintre fondatorii țării și unul dintre liderii mișcării de eliberare. Proeminenta figură politică a murit luna trecută la venerabila vârstă de 97 de ani. Acesta a condus Zambia, din 1964, când țara s-a eliberat de colonialiștii britanici, până în 1991. Acesta a fost o figură respectată a continentului African, pentru lupta dusă împotriva colonialiștilor și libertate.

Lideri africani și din mai multe țări importante ale lumii s-au adunat vineri, 2 iulie, pentru a-l omagia pe Kaunda la Stadionul Eroilor Naționali din Lusaka. Duddridge, care face parte din tabăra conservatorilor britanici, a fost unul dintre liderii care au ținut un discurs. Acesta și-a început discursul cu un mesaj al Reginei adresat poporului zambian, apoi a continuat, descriindu-l pe răposatul lider „un mare om, un erou african, un prieten foarte respectat al Marii Britanii, care a ajutat la încetarea apartheidului din Africa de Sud. Astăzi, Marea Britanie ține doliu pentru Dr. Kaunda alături de familia sa, alături de poporul din Zimbabwe și de întreaga lume”.

Nothing to see here. Just the ????????minister for africa mixing up zimbabwe and Zambia. While in Zambia. At funeral of Zambia’s liberation leader/long term leader Kenneth Kaunda.



