Ministerul Finanţelor anunţă când vor fi fonduri pentru plata despăgubirilor din dosarul Colectiv

Ministrul de finanţe anunţă că a propus Executivului ca la rectificarea bugetară ce va avea loc în viitorul apropiat să fie inclusă alocarea fondurilor pentru plata despăgubirilor către familiile victimelor din dosarul Colectiv.

Într-un mesaj pe Facebook, Adrian Câciu scrie că soluţia a fost susţinută de întreaga echipă guvernamentală, astfel încât instituţiile statului desemnate de justiţie cu plata despăgubirilor vor putea primi rapid toţi banii necesari.

Este un gest absolut necesar din partea statului pentru familiile victimelor de la Colectiv. -notează ministrul de Finanţe, conform Rador

La mijlocul lunii mai, Curtea de Apel Bucureşti a decis că Primăria Sectorului 4 şi ISU Bucureşti Ilfov vor plăti în solidar cu patronii clubului Colectiv şi doi pirotehnişti, daune morale şi materiale de peste 50 de milioane de euro către victimele incendiului din octombrie 2015 şi către familiile lor. În urma incendiului, au murit 65 de oameni, iar alţi aproape 150 au fost grav răniţi.

Ciucă, despre decizia din cazul Colectiv: Se execută, nu se discută

Sentința din dosarul Colectiv „se execută și nu se discută”, a transmis premierul Nicolae Ciucă.

„Decizia a fost luată de instanță și este o decizie care trebuie respectată. Se execută și nu se discută. Faptul că astăzi nu avem un spital de mari arși se înscrie, practic, în lipsa de realizări pe care țara noastră le are, nu numai în spitalul de mari arși, ci și în celelalte proiecte pe care noi am gândit că trebuie înfăptuite în dezvoltarea sistemului medical”, a spus premierul Nicolae Ciucă.

De asemenea, potrivit premierului, sunt două elemente fundamentale pentru continuarea dezvoltării României. „Dezvoltarea sistemului de educație și dezvoltarea sistemului sanitar, astfel încât să putem să asigurăm sănătatea cetățenilor noștri. Până în acest moment, este cât se poate de ușor de realizat că nu am făcut pași importanți către obiectivul de realizare a spitalelor. Au fost promise și opt spitale, de la opt au rămas trei... Am discutat într-o ședință de Guvern... e obligatoriu la nivelul Ministerului Sănătății să se înființeze acea agenție de dezvoltare a infrastructurii spitalicești. Faptul că nu avem un spital de arși... În acest moment, cazurile grave și când avem un număr de persoane care suferă astfel de accidente, ei sunt tratați în alte țări. Nu pot promite un spital de arși într-un an sau doi”, a zis Nicolae Ciucă.

Cazul Piedone. Ciuvică: Înțeleg de ce l-au băgat la pușcărie

„La Piedone înțeleg de ce l-au băgat la pușcărie, este clar, ca să mulțumească hashtag rezist. L-au condamnat pe Piedone ca să-i mulțumească. Dar, până la urmă, trebuie să motivezi... L-au băgat pentru abuz în serviciu. Abuzul în serviciu... Le-a stricat puțin Curtea Constituțională treaba cu decizia când a zis trebuie să încalci o lege și, atunci, îmi imaginez că s-au dus și au căutat prin toate legile din România. Nu au găsit nimic legat de primărie, vreo lege încălcată de Piedone. Și au găsit un rând într-un paragraf mic din Codul fiscal, în care se spune că primăriile din raza de alimentație publică trebuie să facă ceva cu un aviz. Și au zis că a încălcat legea din Codul fiscal”, a spus Mugur Ciuvică, miercuri, în cadrul emisiunii „Miercurea neagră” de la DCNews.

