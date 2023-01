Mină de cărbuni în loc de case. Berlinul desfășoară forțe masive de poliție: Evacuări cu buldozere și tunuri de apă

Imagini desprinse parcă de pe câmpul de război: activiștii pentru climă s-au ascuns printre case și copaci, în timp ce buldozerele încep să demoleze satul, protejat de mulțimi de polițiști, pentru a extinde o mină de cărbune. Iată ce se întâmplă în aceste zile în Luetzerath,un sat din Germania.

O scenă de neconceput până de curând, ținând cont de faptul că puterea politică a Verzilor promitea, până de curând, să pună capăt combustibililor fosili și energiei nucleare.

Însă războiul din Ucraina și nevoia de a face față lipsei gazului rusesc au schimbat rapid și prioritățile partidului verde, cel puțin pe termen scurt: oprirea nucleară a fost amânată, iar producția de cărbune a fost relansată.

Mina Luetzerath face parte din acest nou plan, solicitat de gigantul energetic Rwe în toamna anului trecut și susținut de ministrul Economiei, Robert Habeck, liderul Verzilor germani.

This is what it looks like when fossil capitalism is further destroying our future. The German government decided to destroy the village of #Luetzerath and with it climate protection, but the people will try to defend it. #LuetziBleibtpic.twitter.com/ZQJHEkxchA