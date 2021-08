Militarii americani uciși în Kabul aveau doar 20 de ani. Ea a fost Nicole Gee. ”Au renunțat la tot, asta fac americanii, asta suntem”

”Read their names out loud to honor them... (Citiți aceste nume cu voce tare ca să-i cinstiți)

U.S. Marine, Sgt Johanny Rosario (25)

U.S. Marine, Cpl Hunter Lopez (22)

U.S. Marine, LCpl Kareem Nikoui (22)

U.S. Marine, LCpl Rylee McCollum (20)

U.S. Marine, LCpl Jared Schmitz (20)

U.S. Marine, LCpl David Lee Espinoza (20)

U.S. Navy, Maxton Soviak (20)

U.S. Marine, SSgt Taylor Hoover (31)

U.S. Marine, Cpl Daegan Page (23)

U.S. Army, Ryan Knauss (23)

U.S. Marine, Sgt Nicole Gee (23)

Name not released

Name not released

Then lift a prayer for their families and their sacrifice. Also, note their ages. They were just getting started in life. They had hopes and dreams and families just like the rest of us. They gave that all up protecting others. That’s what Americans do. That is who we are. Heroes, all.

(Apoi spuneți o rugăciune pentru familiile lor și sacrificiul lor. De asemenea, notați-vă vârsta lor. Abia porneau în viață. Aveau speranțe și visuri și familii la fel ca noi. Au renunțat la tot pentru a-i proteja pe alții. Asta fac americanii. Este ceea ce noi suntem. Eroi, toți)”, arată o postare pe o pagină de Facebook.

Politologul american Ian Bremmer a postat o fotografie cu una dintre victimele atacului sinucigaș din Kabul. O regăsiți pe lista e mai sus: U.S. Marine, Sgt Nicole Gee (23). ”Kabul, Afghanistan. I love my job” a scris Nicole Gee, pe Instagram, acolo unde a publicat poza cu ea ținând în brațe un bebeluș.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Nicole Gee (@nicole_gee__)

Au fost 13 militari americani uciși în Kabul. Mesajele curg, în amintirea lor, pentru sacrificiul lor și pentru a nu fi uitați niciodată. Erau acolo să ajute oamenii simpli să prindă ”aripi” și să zboare de pe pământul care le-a fost acasă. Însă lor, atât de tineri, o organizație teroristă mai îngrozitoare decât ISIS, numită ISIS-K, le-a frânt aripile. Lor și altor zeci de oameni, într-o luptă de putere oribilă.

