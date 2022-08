Mihai Trăistariu strânge bani ca să se criogeneze: "Moartea clasică mă enervează. Vreau să mă trezesc în viitor"

"Criogenarea ca și clonarea sunt domenii controversate. Eu am descoperit pe internet subiectul, l-am studiat, am văzut că există deja oameni criogenați. Un baschetbalist din SUA a dat tonul acum 30-40 de ani. Avea cancer terminal și i-au găsit unii această soluție: uite, decât să mori degeaba, mai bine te criogenezi. Există poate o șansă, peste sute de ani, dacă se găsește leacul pentru cancer și poate reușești să mai trăiești niște ani buni. Eu, văzând articolul, pentru că am studiat problema, am făcut matematică fizică și am zis că poate fi adevărat. Undeva peste câțiva ani de zile, nu acum, că acum nu se poate. Din păcate, la dezghețare trupul nu există, au încercat specialiștii pe animale. Noi la ora asta nu avem tehnologia necesară să menținem în viață un corp uman. Ei spun că undeva în viitor, lucrul acesta va fi posibil. Chiar citeam recent că o fetiță de 14 ani, tot cu un cancer, acum vreo doi ani, a fost cu mare tam-tam în SUA, voia să fie criogenată, iar părinții nu, dar a câștigat la proces dreptul de a fi criogenată. O firmă i-a propus varianta de a fi criogenată. Decât să mori și să fii îngropată, există și această variantă," a spus Mihai Trăistariu la Antena 3.

Mihai Trăistariu: "Vreau să trăiesc viitorul"

Mihai Trăistariu spune că s-a interesat deja și de prețuri, existând mai multe variante, în funcție de buget, cea mai ieftină depășind oricum 30 000 de dolari.

"Eu, văzând lucrurile astea și neplăcându-mi moartea, cum nimănui nu-i place... Moartea clasică și înmormântarea mă enervează. Am zis că poate fi o șansă. Eu nu fac asta decât că mă fascinează viitorul și văd schimbările astea, internetul și tot ce înseamnă tehnologiile noi și îmi imaginez cum va fi peste 500-1000 de ani. Am văzut filme s.f., sunt pasionat de OZN-uri, de extratereștri și de tot domeniul ăsta și m-am gândit cum ar fi să te criogenezi și peste 500-1000 de ani să te trezească cei care te-au băgat sau care te-au lăsat moștenire la rândul lor, să se vindece toate bolile și viața să fie prelungită. S-ar putea să fie fascinant să te trezești într-o lume care nu e a ta, o lume care va fi într-o schimbare permanentă, iar tu să fii primitiv printre ei, să fii înapoiat în comparație cu ei. Eu îmi doresc asta, le-am spus și prietenilor apropiați: băi, pe mine nu mă înmormântați, că mă supăr. Deci eu când n-oi mai putea, pe la 60-70 de ani, vă rog frumos sa aveți în cap asta: să mă criogenați, da? Sunt firme în Anglia, în SUA, le căutați, dacă nu, vă las în scris unde am plătit, că se plătește. E vreo 70 000 de dolari sa se criogeneze tot corpul sau 30 000 doar capul. Știu și prețurile, deci nu e o glumă, deși poate sună mirobolant sau caraghios. Există această șansă, sunt vreo 50-60 de oameni criogenați. Ei sunt bolnavi, aveau boli grave, dar au găsit varianta asta, decât să fie înmormântați. Poate vor fi treziți peste 100-200 de ani și îi vor vindeca și boala și vor trăi alte vremuri. Eu vreau să trăiesc și alte vremuri: îmi doresc să mă trezesc în viitor și să trăiesc viitorul," a mai spus Trăistariu la Antena 3.

