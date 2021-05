Mihai Morar, ”accident”: Din mașină au ieșit cinci oameni care urlau. S-au năpustit asupra mea

„Depinde de tine cum îți începe ziua. Dacă te setezi bine... M-am trezit, mi-am băut cafeaua, m-am dus să alerg, am gândul bun. Nu este un discurs motivațional, dar eu chiar cred că depinde foarte mult de tine cum îți începi ziua.

Și eu am zile proaste pentru că le încep prost. Mă văd pe mine vinovat. Dacă un vecin îți strică ziua, înseamnă că tu ai o problemă foarte gravă și trebuie să lucrezi cu tine. De exemplu, eu am avut zile pe care le-am stricat pentru că mi s-a părut mie că îmi răspunde un coleg fără să-mi acorde suficientă importanță”, a zis Mihai Morar în cadrul emisiunii „Interviuri care inspiră”, realizată de Claudia Țapardel la DCNewsTV.

Ulterior, a povestit cum a gestionat o situație care i s-a întâmplat vara trecută. „O zi care începuse absolut minunat. Fetele se vedeau după mult, mult timp cu colegele de clasă, undeva pe la Câmpina. După ce am trecut de Centura Ploieștiului, eram în coloană, frânase brusc mașina din față și am intrat în ea. Au ieșit vreo cinci oameni care urlau, s-au năpustit asupra mea. Roua dormea. Adică impactul a fost infim, se vedea nasol asupra mașinii. Am văzut că sunt toate fetele bine. Ei erau întinși pe asfalt. Le-am zis ok, sunt vinovat pentru că trebuia să respect distanța, sigur că și voi puteați să frânați treptat. Le-am zis că totul se rezolvă, că își fac mașina pe asigurarea mea, nu m-am certat cu nimeni, și a fost o zi minunată de vară, în care fetele s-au văzut cu colegii. Mașina a venit pe platformă în București, eu am sunat un prieten care a venit și ne-a dus la întâlnire”, a povestit Mihai Morar.

„Dacă mi s-ar fi întâmplat acum trei ani, nu mai dormeam două nopți, mă certam cu ei. Și, dacă mă consumam, ce era?!”, a mai zis Mihai Morar.

„Pentru orice mini-dramă există o rezolvare. (...) Viața există și în pandemie și după pandemie. Important este să o avem, să realizăm că încă suntem în viață”, a conchis Mihai Morar.

Emisiunea „Interviuri care inspiră” a debutat, la DCNewsTV, duminică, 16 mai, primul invitat fiind Mihai Morar.