Midnight Live Concerts, la Radio DCNews: Roxette, Yes, Suede

Vineri, 4 noiembrie, de la ora 23.59, la Radio DCNews va fi difuzat concertul lui Roxette - „Travelling The World: Live In Santiago”.

Roxette a fost o formație suedeză de muzică pop-rock, alcătuită din Marie Fredriksson (voce) și Per Gessle (voce și chitară). Formată în 1986, s-a bucurat de popularitate în țara natală, succesul internațional venind cu albumul Look Sharp! (1988).

Concertul Yes - „Live At The Apollo” (2018) va fi difuzat pe Radio DC News sâmbătă, 5 noiembrie, de la ora 23:59.

Concertul Suede - „Live at the Royal Albert Hall” (2010) va fi difuzat pe Radio DC News duminică, 6 noiembrie, de la ora 23:59.

