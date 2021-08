Micutzu și-a luat avocat și se luptă cu presa. Drept la replică după scandalul din Capitală

"Bucuresti, 20.08.2021 - Casa de Avocatura ONV LAW, in numele clientului Cosmin Nedelcu - Micutzu, solicita tuturor canalelor media care au publicat / difuzat in ultimele zile titluri, articole si reportaje neadevarate, tendentioase si defaimatoare la adresa actorului cu privire la evenimentele petrecute in seara zilei de duminica, 15.08.2021, corectarea acestora si publicarea prezentului Drept la Replica, in forma integrala.

Facem precizarea ca majoritatea reprezentantilor media nu au verificat acuratetea faptelor sau au prezentat in maniera subiectiva / selectiv / denaturat fragmente din declaratia oficiala postata pe canalul YouTube de catre Micutzu (Cosmin Nedelcu) si solicitam tuturor rectificarea titlurilor de presa, cat si a informatiilor prezentate publicului larg (care au afectat deja imaginea actorului), dupa cum urmeaza:

- SOLICITAM PUBLICATIILOR ONLINE SA MODIFICE TITLURILE DEFAIMATOARE SI CONTINUTUL ARTICOLELOR PUBLICATE (ACTIVE IN MEDIUL ONLINE) CARE NU RESPECTA REALITATEA SI SA REDEA INFORMATIILE IN CONFORMITATE CU CELE PREZENTATE MAI JOS.

- SOLICITAM TUTUROR CANALELOR MEDIA (PRESA SCRISA, TV, RADIO, ONLINE) REDAREA INTEGRALA A PREZENTULUI DREPT LA REPLICA.

Mentiuni privitoare la faptele neadevarate promovate in ultimele zile:

- Conflictul nu a fost provocat de Micutzu – Cosmin Nedelcu, asa cum rezulta din titlurile care au in prim-plan numele actorului, ci de o persoana care s-a recomandat drept „judecator militar” - va invitam sa verificati acuratetea datelor in inregistrarea video disponibila aici. Actorul si cele doua persoane apropiate acestuia, care il insoteau in seara de 15.08.2021 au fost cei agresati, asa cum se vede in materialul filmat.

- Reactiile actorului nu au generat victime, astfel incat titlurile si informatiile potrivit carora Micutzu ar fi „rupt un picior” sau alte afirmatii similare sunt complet false si afecteaza demnitatea si imaginea acestuia.

- Conflictul nu a generat pagube materiale provocate de Micutzu – Cosmin Nedelcu, astfel incat titlurile si informatiile din presa potrivit carora acesta „a devastat o terasă”, „a spart vitrine”, etc. sunt de asemenea false.

- Actorul a oferit o declaratie politiei, in calitate de martor, nu a fost „retinut” sau „ridicat” de politie, astfel cum este redat in unele dintre materialele de presa.



Micutzu (Cosmin Nedelcu) intelege ca, prin natura statutului de persoana publica, evenimentele au constituit un subiect de presa. Va solicitam insa, tuturor reprezentantilor media, sa redati evenimentele intr-o maniera obiectiva, respectand adevarul si acuratetea faptelor.

Actorul multumeste pentru toate mesajele de sustinere din partea publicului larg si a unora dintre reprezentantii presei, precum si tuturor jurnalistilor care au redat neutru si obiectiv evenimentele petrecute in seara zilei de duminica sau care au publicat / difuzat deja clarificarile transmise de acesta prin intermediul inregistrarii video de mai sus", se arată în comunicatul de presă emis de avocații lui Micutzu.