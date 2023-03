Mick Jagger, celebrul solist al trupei Rolling Stones, a susținut-o pe Arsenal din tribunele stadionului Craven Cottage, la derby-ul londonez contra lui Fulham / Foto

'Tunarii' s-au impus prin golurile marcate de Gabriel dos Santos (21), Gabriel Martinelli (27) şi Martin Odegaard (45+2).

Printre cei 20.000 de spectatori prezenţi în tribunele arenei londoneze Craven Cottage s-a numărat şi Mick Jagger, celebrul solist al trupei Rolling Stones, fan declarat al echipei Arsenal.

Mick jagger at craven cottage watching Fulham vs Arsenal, looks like he's arsenal fans and he's with his grandson who's wearing arsenal cap???? pic.twitter.com/ozMxsx2XHw