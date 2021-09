Michael Constantine, actorul din filmul ''My Big Fat Greek Wedding'', a decedat la vârsta de 94 de ani

Michael Constantine, actorul american cunoscut îndeosebi pentru rolul său din filmul My Big Fat Greek Wedding, a încetat din viaţă la vârsta de 94 de ani, informează Reuters joi.



Constantine, care a fost distins cu un premiu Emmy pentru rolul de director de şcoală pe care l-a interpretat în serialul TV 'Room 222 din anii '70, s-a stins din viaţă la data de 31 august, din cauze naturale, la domiciliul său din Reading, Pennsylvania, înconjurat de familie, a relatat publicaţia Reading Eagle miercuri.



Moartea actorului a fost confirmată de cumnatul său, Michael Gordon, potrivit Reading Eagle.

Cariera l-a purtat în peste 30 de filme

Constantine a jucat în peste 30 de filme, zeci de emisiuni de televiziune şi pe Broadway, de-a lungul unei cariere începute în anii '50.



El a rămas în memoria recentă datorită rolului Kostas Gus Portokalos, tatăl grec, de modă veche, iubitor şi mândru al miresei din filmul My Big Fat Greek Wedding (2002). Această comedie romantică de succes a obţinut încasări de peste 241 de milioane de dolari la box-office-ul nord-american şi a fost urmată de o continuare, în 2016 şi de un serial, în 2003, My Big Fat Greek Life.



Michael Constantine, fiul unor imigranţi din Grecia, s-a născut pe 22 mai 1927. El a crescut în Reading, Pennsylvania, unde mama sa l-a încurajat să joace în piesele de teatru de la şcoală.

Un star pe Broadway

Constantine s-a mutat ulterior la New York pentru a studia actoria, iar primul său rol pe Broadway a fost în piesa Inherit the Wind, în 1955.



Patru ani mai târziu şi-a făcut debutul în film în thriller-ul The Last Mile, cu Mickey Rooney.



Printre numeroasele producţii în care a jucat Michael Constantine se numără The Hustler (1961) cu Paul Newman şi Jackie Gleason, The Reivers (1969) şi The Juror (1996).



Constantin a fost căsătorit şi a divorţat de două ori. În urma sa au rămas cei doi copii, poetul, scriitorul şi profesorul Brendan Constantine, în vârstă de 55 de ani, şi scriitoarea, actriţa şi regizoarea Thea Constantine, în vârstă de 65 de ani.