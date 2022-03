"Mi se face ruşine de faptul că mă consider rus". Medicul Mihail Pautov: Se vorbeşte despre cum Rusia salvează refugiaţii ucrainieni loviţi de terorişti

“De mic mă consider rus. M-am născut în fostul URSS - la Chişinău. Mama este 100% ucraineancă, tata este jumate rus, jumate român. Sunt vorbitor nativ de limba rusă, am urmărit de mic canalele ruseşti, am vorbit rusa cu prietenii, vorbim rusă acasă. Am rude şi mulţi prieteni şi colegi chirurgi în Odesa şi Kiev. Ţin legătura cu ei.

Au bagajele făcute, subsolul pregătit pentru adăpost. Nimeni nu înţelege nimic. Noaptea nu prea se doarme, se aud focuri şi avioane. Nu la graniţă, ci în Odesa şi Kiev. Le este frică tuturor. Le-am oferit adăpost şi sprijin oricând au nevoie, din păcate însă acum nu mai pot părăsi ţara - nu o să îi lase.

În realitate, ruşii şi ucrainienii sunt şi se simt înfrăţiţi ca popoare. Ce se întâmplă acum este de neînţeles, nici pentru ruşi şi nici pentru ucrainieni. Un popor fricos şi adormit (rus) care îşi atacă proprii fraţi care nu înţeleg nimic. Sper ca acest popor să se trezească cât de curând şi să sugrume această demenţă din interior.

"Mi se face ruşine de faptul că mă consider rus"

Când mă uit la televiziunea naţională din Rusia, 1TV ( pervii canal) mi se face ruşine de faptul că mă consider rus. Se vorbeşte despre cum Rusia salvează refugiaţii ucrainieni loviţi de terorişti, despre cum armata rebelă din Ucraina atacă avioanele păcii de deasupra Kievului, ajutoare umanitare şi chiar şi interviuri cu ucrainieni care susţin că aşteaptă de la ruşi să îi salveze. Asta văd ruşii la TV.

Ce trebuie făcut? De evitat un conflict militar major dar impuse cele mai aspre sancţiuni impotirva Rusiei şi a oligarhilor lor. Eşti oficial rus? papa! Vor suferi ruşîi? Categoric da. Merită asta? Categoric da, pentru că au ţinut la sân şi au sprijinit un dictator dement, un caz psihiatric paranoid ajuns la conducerea celei de-a doua putere militară din lume”, a scris medicul Mihail Pautov pe Facebook.

A șasea zi de război

În a şasea zi a invaziei, au fost doborâte cinci avioane de vânătoare şi un elicopter, scrie ziarul Ukrainskaia Pravda; informaţia corespunde cu cea de la forţele aeriene ucrainene, dar Reuters nu a reuşit să o verifice din surse independente. Se pare că avioanele ruseşti au fost doborâte în timpul unor atacuri aeriene asupra oraşelor Vasilkiv şi Brovari din apropiere de Kiev. Tot lângă capitală, apărarea ucraineană a mai doborât un elicopter şi o rachetă de croazieră.



Aviaţia ucraineană a tras rachete şi a lansat bombe asupra blindatelor şi infanteriei ruse lângă Kiev şi Jitomir. Au fost lansate bombe în regiunea Cernigov din nord şi în oraşul Berdiansk din sud, aflat în prezent sub controlul Rusiei. Imagini din satelit arată un convoi de vehicule militare ruse de circa 64 de km care se îndreaptă spre Kiev, informează agenţia de presă ucraineană UNIAN.

