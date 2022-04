Membrii temutei grupări Hells Angels, arestați în România, sunt LIBERI în București. Prinși transferând 400 de kg de cocaină și comandând trei asasinate, salvați de CEDO

În urmă cu un an și jumătate, în București, erau arestați membri al grupării Hells Angels. Acum, unul dintre ei ar putea obține anularea sentinței de extrădare în SUA.

400 de kg de cocaină pe ruta Peru- SUA - România - Noua Zeelandă

Marc Patrick Johnson a fost arestat în România în dosarul de trafic de droguri. În prezent, el încearcă, în instanță, să scape de decizia de extrădare luată de autoritățile române în anul 2021. Neozeelandezul este asociat al grupării Hells Angels Motorcycle Club din Auckland, iar pe numele lui există un mandat de arestare emis în noiembrie 2020 de un judecător al Tribunalului Districutal al Statelor Unite. Marc Patrick Johnson este acuzat că este finanțatorul unei organizații internaționale de trafic ilegal de droguri și că este implicat în contrabanda unei cantități mari de cocaină din Peru în Statele Unite și apoi în România și Noua Zeelandă, alături de Wen H. Cui și Murray Michael Matthews, un membru de înalt rang al clubului Hells Angels.

Datele din dosar arată că administrația antidrog din SUA și Poliția Română au obținut dovezi ale infracțiunilor comise de Marc Patrick Johnson, pe baza convorbirilor înregistrate, a supravegherii audio și video și a monitorizării telefonice.

Marc Patrick Johnson a fost arestat la București, în noiembrie 2020, împreună cu și Murray Michael Matthews, când cei doi plănuiau să transporte 400 de kilograme de cocaină către Noua Zeelandă prin România.

SALVAT de CEDO

În 5 martie 2021, judecătorii români au admis cererea autorității americane de a-l extrăda pe Marc Patrick Johnson. Trebuia să fie extrădat în 12 mai 2021. Cu 7 zile înainte, CEDO l-a salvat, printr-o decizie care prevedea că i-ar fi încălcate anumite drepturi în cazul extrădării.

”La data de 05 mai 2021, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis, în temeiul art.39 din Regulamentul de procedură (măsuri provizorii), ca persoana extrădată să nu fie îndepărtată de pe teritoriul României pe întreaga durată a procedurilor desfășurate în fața acesteia, astfel cum Ministerul Afacerilor Externe din România, Agentul Guvernamental a informat Ministerul Justiției din România, prin adresa nr.L/3996 din data de 06 mai 2021”, se arată în dosarul neozeelandezului, conform fanatik.

Neozeelandezii, ELIBERAȚI

Pe 28 martie, Marc Patrick Johnson a introdus o acțiune de revizuire a deciziei de extrădare, care se va judeca pe data de 25 mai 2022. Între timp, atât el cât și Matthews au fost eliberați din arest și plasați sub control judiciar, mai scrie sursa citată.

De-a lungul timpului, Marc Patrick Johnson s-a plâng că-n SUA ar urma să primească un tratament de tortură sau pedepse inumane sau degradante. De asemenea, el susține că americanii nu i-ar asigura serviciile medicale, el suferind de diabet și având o afecțiune la genunchi.

Murray Michael Matthews l-a prezentat pe Marc Patrick Johnson ca finanțator al operațiunii de transport a celor 400 de kilograme de cocaină. În plus, în discuția purtată cu cel care s-a dovedit a fi un agent sub acoperire, Matthews ar fi cerut și asasinarea a trei membri ai unei grupări.

Au comandat și trei asasinate

”Matthews și Lazăr au fost de acord cu aceste condiții iar Matthews și Johnson au fost de acord să plătească avansul de 10.000,00 USD pentru prima asasinare, în numele clubului Hells Angels român și a lui Lazăr. În plus, pentru îndeplinirea acestui acord, Lazăr a furnizat 100 de grame de cocaină și o armă de foc cu unui ofițer sub acoperire din cadrul Poliției Naționale Române, cât și informații personale cu privire la doi membri ai bandei rivale de motocicliști care urmau să fie uciși, și a efectuat plata în valoare de 150.000, 00 USD în contul agentului sub acoperire de la banca Bank of America pentru cocaina suplimentară”, se mai arată în dosar.

Neozeelandezi au transferat pe numele agentului de poliție 629.182 dolari pentru transferul drogurilor. Pe 20 noiembrie 2020, Marc Patrick Johnson și Murray Michael Matthews au fost arestați, alături de Marius Lazăr, șeful Hells Angels România, bănuit că ar fi ordonat asasinatele.

SUA nu au reușit să-l extrădeze nici pe Matthews care, recent, a primit și permisiunea de a părăsi Capitala.

