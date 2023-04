Medicul Viorel Chioaşcă, acuzat că ar fi cerut mită, mi-a salvat viața. „Cu banii ăștia nu îți repari nicio măsea. La noi, 1.500 lei se numește mită. Asta se dorește: să rămânem fără medici buni”

Viorel Chioașcă, unul dintre cei mai cunoscuţi medici ORL-iști din Buzău, este acuzat că i-ar fi cerut 1.500 de lei mamei unui adolescent de 16 ani pentru a-l opera pentru deviaţie de sept.

Ziarele au vuit ieri cu referințe de genul „medicul șpăgar”. De fapt, până la proba contrarie, Viorel Chioașcă este doar un medic care putea să iasă demult la pensie, dar a rămas în sistem pentru că în Buzău este o lipsă acută de medici.

Iar Viorel Chioașcă este cunoscut drept cel mai bun ORL-ist din județ. Mie, acum 25 de ani, mi-a salvat viața. Aveam vreo 7-8 ani și răceam foarte des și ajungeam, o dată pe săptămână, la urgențe din cauza unei hemoragii nazale. Începusem și să nu mai aud. Habar nu am ce a făcut Viorel Chioașcă, dar după o adenoidectomie (adică o procedură chirurgicală de îndepărtare a vegetațiilor adenoide, cunoscute sub numele de polipi) și după o amigdalectomie (intervenție chirurgicală de scoatere a amigdalelor) viața mea s-a schimbat încă de a doua zi. De atunci n-am mai răcit niciodată, iar problemele cu auzul s-au rezolvat de atunci.

Între timp, acest medic a salvat zeci de mii de copii. Viorel Chioașcă este cunoscut pentru limbajul său mai colorat, dar pentru oamenii cărora le-a salvat viața, nu prea a contat stilul cum vorbea. Așa este el. Conta că ieșeai de la el reparat. Și cam atât. Și nu, nu le-a cerut alor mei nicio șpagă pentru cele două operații.

În rândurile de mai jos vă lăsăm câteva comentarii de pe Facebook ale pacienților săi:

„Îmi pare foarte rău pentru dânsul, am fost tratata de dansul, și soțul operat la nas și băiatul operat și la nas și la gat, operațiile au fost reușite nu as avea nimic de reproșat, este un medic profesionist, nu ne-a cerut niciodată nimic. Păcat, căci pierdem medici buni!”,

„Asta se doreste... sa ramanem fara medici buni”,

„Copilul meu este operat de acest medic, la fel și eu cu ani în urma și nu a cerut nimic. O inscenare”,

„Daca se continua tot asa cu arestari si lapidari publice ramanem si fara acesti medici care au mai ramas in tara. Cum se face ca numai cel ce primeste mita este arestat, iar mituitorul nu pateste nimic? Sunt intrebari fara raspuns. De ce nu sunt pedepsiti si mituitori, asa oamenilor le ar fi frica sa dea mita si nu ar exista mituiti. Asta daca nu sunt alte interese la mijloc. Pacat ca un om de varsta dumnealui este expus oprobiului public dupa o viata de munca!”,

„Eu am tușit 1 an de zile și am fost la multi medici ORL-iști, dar dumnealui mi a rezolvat problema!”,

„Super profesionist! Ceva suna aiurea!… 1500 lei??!! ….cu bănuții astia, in țărișoară asta, abia dacă poți sa-ți scoți o măsea și aici este mita,.. urat, românesc, in săptămâna patimilor. Sunt curios sa aflu cine va fi noul medic ORL și ce culoare politica are”,

„Câtă răutate! E cel mai bun ORL-ist buzoian, lăsând la o parte limbajul său obscen. Concret: nimeni nu te obliga să-i dai, dar s-a întipărit în mentalul unor cretini. Eu nu am întâlnit vreun doctor să ceară. Punct”.

