Un fost ofițer militar rus și soția sa din Kiev organizează sabotaje în Europa

Familia Șapoșnikov deține cetățenie cehă,mutându-se în Cehia la începutul anilor '90. The Insider notează că Elena Șapoșnikova are un pașaport cu un număr din intervalul rezervat ofițerilor de informații ruși. Autoritățile cehe suspectează că cei doi sunt implicați în exploziile din 2014 de la depozitele de muniție din Vrbětice.

Nikolay Șapoșnikov este absolvent al Facultății de Inginerie a Școlii Militare de Comandă din Baku. A luptat în Afganistan timp de trei ani. În 1987, Șapoșnikov a fost trimis în Cehoslovacia, unde a servit ca comandant al unei companii de infanterie motorizată. În februarie 1989, a fost exclus din Partidul Comunist pentru "furt repetat de benzină și baterii din armată" și apoi demis din serviciu. Curând după ce trupele sovietice au părăsit Cehoslovacia, Șapoșnikov s-a întors în țară și a cerut azil politic acolo, prezentându-și excluderea din partid. În august 1991, i s-a acordat azil politic, iar câteva luni mai târziu, soția sa, Elena, care locuia în Kiev, și cei doi copii ai lor au primit același statut.

În 1999, după mai multe refuzuri, Nicolay a primit cetățenia cehă, iar Elena a primit un pașaport ceh în 2004.

La începutul anilor 2000, Șapoșnikov a obținut un loc de muncă la Imex, un dealer de arme. Șef era Petr Bernatik, un fost "informator secret" al Serviciului de Securitate al Cehoslovaciei. The Insider susține că Șapoșnikov căuta noi clienți pentru companie. Imex era chiriaș al depozitelor din Vrbětice, unde au avut loc explozii în octombrie 2014.

În mai 2022, portalul media ceh Respekt a raportat că s-a deschis un caz penal de spionaj împotriva lui Nikolay și Elena Șapoșnikov. Poliția cehă a obținut acces la corespondența dintre Șapoșnikov și generalul Andrei Averyanov, șeful unității militare GRU nr. 29155. "Conținutul emailurilor era informație confidențială despre depozitele de arme, cum ar fi mișcarea de echipament militar", a susținut sursa.

Fiica Șapoșnikovs a confirmat jurnaliștilor că familia s-a întâlnit cu Averyanov. Acest lucru s-a întâmplat la începutul lunii octombrie 2014, la Lisabona. O explozie la un depozit de muniție în satul Vrbětice din Cehia a avut loc pe 16 octombrie.

The Insider scrie că în 2009, Șapoșnikovii au cumpărat o vilă pe peninsula Halkidiki din Grecia pentru 275.000 de euro. Elena Șapoșnikova a declarat anchetatorilor că a finanțat achiziția vilei cu "banii părinților ei". Publicația notează că părinții lui Șapoșnikova sunt pensionari care locuiesc în Kiev. The Insider numește vila din Grecia un "adăpost sigur" pentru membrii unității 29155 a GRU, care au început să zboare "regulat" în orașul Salonic, la o oră distanță de vilă, odată cu stabilirea Șapoșnikovilor acolo. În special, Averyanov a zburat la Salonic sub numele "Overyanov" și a stat acolo între 15 și 21 iulie 2013. Un an mai târziu, s-a întors în Salonic pe drumul de întoarcere din Amsterdam. The Insider a raportat că cel puțin alți patru membri ai unității militare 29155 au zburat la Salonic între 2012 și 2018.

The Insider mai menționează că pe 25 aprilie 2014, ofițerul GRU Alexei Kapinos a sosit la Salonic cu un pașaport diplomatic. Când a fost întrebat de un investigator ceh, Șapoșnikov l-a numit un "prieten al familiei". Ziua precedentă, trei membri ai unității militare 29155 a GRU au ajuns în Bulgaria, unde omul de afaceri local Emilian Gebrev trebuia otrăvit. Omul de afaceri însuși a declarat pentru The Insider că Șapoșnikovii l-au cunoscut încă din 2012 și "i-au impus activ comunicarea".

La momentul otrăvirii, Gebrev era considerat un furnizor de muniție pentru armata ucraineană. Două surse implicate în achiziția de arme în Ucraina la acea vreme au declarat ziarului că după otrăvirea lui Gebrev, Nicolay Șapoșnikov a oferit "cumpărătorilor guvernamentali ucraineni un înlocuitor fiabil" pentru Gebrev. Ucraina nu a cumpărat muniție de la furnizorul propus din cauza calității nesatisfăcătoare a bunurilor.

Poliția cehă a raportat că Elena Șapoșnikova i-a trimis generalului Averyanov informații despre viitoarele tranzacții de vânzare a armelor descoperite de soțul ei în timp ce lucra la Imex prin email. Se crede că GRU a folosit aceste informații pentru operațiuni de sabotaj în cazul în care aceste livrări erau dăunătoare intereselor militare ale Rusiei. Investigatorii cred că Șapoșnikovii au furnizat acces fizic la facilitățile de depozitare operate de Imex de cel puțin trei ori, astfel încât ofițerii GRU să poată instala detonatoare controlate de la distanță.

Potrivit datelor de călătorie și traversare a frontierelor obținute de The Insider, Elena Șapoșnikova a primit "în secret" un pașaport rusesc dintr-un interval de numere rezervat membrilor Unității 29155. The Insider a indicat că Șapoșnikova a folosit acest pașaport pentru a călători în Rusia de două ori: în decembrie 2015 și în decembrie 2017. The Insider afirmă că în timpul primei călătorii, i s-a acordat titlul de Erou al Rusiei. Nu există confirmare oficială a acestei informații. Investigatorul Christo Grozev a raportat anterior că ofițerii GRU Alexander Mișkin și Anatoly Cepiga au primit titlul de Erou al Rusiei pentru exploziile de la depozitele din Cehia.

Elena și Nikolay Șapoșnikovs au refuzat să vină în Cehia pentru interogatoriu, așa că reprezentanții autorităților grecești și bulgare au vorbit cu ei. Au susținut că toate legăturile lor cu membrii GRU erau "personale" sau impuse de interesele de afaceri ale Imex. Au declarat că nu știau despre Kapino și Averyanov că erau ofițeri de informații ruși și au pretins că nu au ajutat intenționat GRU în niciuna dintre operațiunile de sabotaj.

În februarie 2024, Nikolay Șapoșnikov a murit. Cauza decesului este necunoscută, iar The Insider afirmă că Șapoșnikov ar fi început să abuzeze de alcool după ce a devenit subiect al unei investigații a poliției cehe. Elena Șapoșnikova locuiește în Grecia.

După cum a afirmat anterior The Insider, unitatea 29155 a GRU a organizat explozii în țările UE începând din 2011. The Insider a indicat că primul sabotaj a avut loc la un depozit din Bulgaria, unde a fost livrată muniție, care ar fi putut fi destinată vânzării către Georgia.

Context

În 2021, Cehia a acuzat Rusia de organizarea unei explozii care a avut loc pe 16 octombrie 2014 la un depozit de arme din partea estică a țării, ceea ce a dus la numeroase distrugeri și la moartea a doi locuitori locali. Abia șase ani și jumătate mai târziu, guvernul ceh a acuzat oficial Rusia de organizarea acestui sabotaj.



În acest sens, Praga a expulzat 18 diplomați ruși, iar Rusia a răspuns declarând 20 de angajați ai Ambasadei Cehiei de la Moscova persoane non grata. După aceasta, Cehia a anunțat că expulzează încă 70 de angajați ai ambasadei ruse. Mai multe țări din UE s-au alăturat expulzării diplomaților ruși în solidaritate cu Cehia.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News