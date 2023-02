Medicul cardiolog Gabriel Tatu-Chițoiu, despre reutilizarea stenturilor: În lipsă de dispozitive noi, aceste reimplantări au salvat vieți

”Concluzii la 48 de ore

Mi-am ocupat ultimele 48 de ore încercând să sintetizez la rece datele științifice care să răspundă la întrebările iscate de tumultosul scandal al dispozitivelor medicale reimplantate. Aceste precizări le-am făcut pentru corecta informare a publicului și în special a pacienților. Am precizat din capul locului că nu am nici o opinie și nici un comentariu relativ la ancheta în curs de derulare. Nu cunosc detaliile și nu mă pronunț. Observ că unele persoane nu au reușit să citească toate mesajele postate aici astfel încât au început să reia aceleași întrebări. Am să sintetizez aici ceea ce am postat cu rugămintea ca, pentru amănunte, să se coboare pe postările din ultimele două zile. Nu le voi mai relua în extenso, am și multe alte treburi de făcut:

1. Stenturile sunt dispozitive medicale care nu pot fi extrase și refolosite. Afirmația inițială din media conform căreia acestea au fost extrase de pe cadavre și refolosite la pacienți este o prostie pe care sper să o regrete și cei care au afirmat-o public.

2. Medicamentele care "răresc bătăile inimii" sunt medicamente de uz curent prescrise zilnic de medicii din toată lumea și folosite de zeci de milioane de pacienți. Am specificat mecanismul lor de acțiune și la ce pacienți se folosesc.

3. Dispozitivele medicale în discuție sunt stimulatoarele cardiace și defibrilatoarele implantabile. Am menționat la ce folosește fiecare și cum funcționează inclusiv că ele sunt programate să se oprească, să NU funcționeze în perioadele în care inima funcționează normal. Deci faptul că ele dorm NU înseamnă că nu funcționează.

4. Aceste dispozitive sunt scumpe, de ordinul miilor de euro în funcție de performanțe.

5. Deși pe dispozitivele noi firmele producătoare specifică "De unică folosință" experiență acumulată în ultimii 50 de ani și publicată în lucrări științifice care au inclus mii de pacienți a concluzionat că aceste dispozitive pot fi resterilizate și refolosite în condiții de eficiență și siguranță identice cu dispozitivele noi.

6. În aceste condiții, legislația internațională referitoare la reutilizarea acestor dispozitive este neomogenă. În UȘA și Canada în unele zone dispozitivele se reutilizează în timp ce în altele nu. În Canada nu există o reglementare națională. Uniunea Europeană NU interzice reutilizarea dispozitivelor medicale ci lasă, începând cu 2017, la latitudinea țărilor membre decizia de a le reutiliză sau nu. Drept urmare unele țări au legiferat reutilizarea lor inclusiv protocoalele necesare (Germania, Belgia, Țările de Jos, Croația, Irlanda, Suedia). Altele au interzis această procedură. În România nu exista o reglementare până în iunie 2021, moment în care reutilizarea a fost interzisă. Până la acea dată în România s-au implantat sute de dispozitive de acest fel și niciodată nu au apărut reclamații sau semnale că aceste proceduri au pus în pericol bolnavii. Dimpotrivă, datele publicate au arătat o siguranță și eficiență egale cu cea a dispozitivelor noi. Pe scurt, în lipsă de dispozitive noi, aceste reimplantări au salvat vieți.

7. Constituțional, accesul la sănătate este garantat de stat pentru toți cetățenii săi. Acest lucru trebuie să fie valabil și pentru dispozitivele medicale implantabile. Dacă statul are bugetul anual necesar pentru asigurarea de dispozitive noi pentru fiecare cetățean care are nevoie de așa ceva, atunci totul este perfect și orice implantare de dispozitive "la mâna a doua" este condamnabilă. Dacă nu are această posibilitate, atunci trebuie să ofere cadrul legal pentru alternative terapeutice pe modele care funcționează în țările care au legiferat reutilizarea lor. Simpla interzicere a reutilizării dispozitivelor fără acoperirea bugetară completă a necesităților sau, în lipsa fondurilor, fără precizarea unei alternative în situațiile în care bugetul este depășit nu este o soluție.

8. În lume există mai multe organizații (inclusiv în USA și UK) unele în conexiune cu lumea Universitară care se ocupă de donațiile de stimulatoare și reutilizarea lor.

9. Nu este de competența mea și cred că nici a altora care nu cunosc detaliile anchetei în desfășurare să emit/emitem concluzii și judecăți înainte de clarificarea tuturor aspectelor. În consecință mă limitez strict la precizarea datelor științifice publicate până în acest moment și la experiența acumulată în România în ultimii 30 de ani” a scris Gabriel Tatu-Chițoiu, pe Facebook.

