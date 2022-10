Medicul Călin Doboş a murit într-un accident cu motocicleta. Bianca Drăgușanu: Te voi iubi mereu

Medicul Călin Doboş, numit și chirurgul vedetelor, a murit miercuri, într-un accident rutier produs pe Șoseaua Grozăvești din București. Acesta ar fi condus o motocicletă, iar la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a căzut pe partea carosabilă, scrie ȘtirileProTv.ro.

"La data de 26 octombrie, în jurul orei 12:00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe Șoseaua Grozăvești. Un bărbat în vârstă de 48 de ani, a condus o motocicletă pe Șos. Grozăvești dinspre Piața Leu, iar la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a căzut pe partea carosabilă. În urma impactului, conductorului moto i-au fost aplicate manevre de resuscitare la fața locului, din nefericire fără rezultat favorabil, fiind declarat decesul acestuia", a precizat Brigada Rutieră.

Bianca Drăgușanu: Te voi iubi mereu

Bianca Drăgușanu, o apropiată a medicului, a postat pe Instagram un mesaj de rămas bun: "Rămas bun, prieten drag. Nu te voi uita niciodată! Nu există cuvinte pentru toată prietenia şi implicarea în viaţa mea! Te voi iubi mereu… rămas bun".

Reamintim că în 2022, Curtea de Apel Galaţi l-a condamnat pe Călin Doboş la 3 ani de închisoare cu executare şi interdicţia de a exercita profesia pe o perioadă de 4 ani. Decizia instanței a avenit după ce medicul ar fi făcut ilegal liposucții, acum 7 ani , fără a avea licenţă. O pacientă a murit la scurt timp după intervenţie din cauza unor complicaţii. Medicul a susţinut mereu că nu a fost vinovat cu nimic, afirmând că vina îi aparţinea pacientei, care îi ascunsese antecedentele medicale.

Medici falși în Capitală. Mărturiile vedetelor operate. Simona Trașcă: "Uitase să îmi pună anestezie şi m-a tăiat pe viu". Ce spune Drăgușanu

Procurorii Parchetului General au făcut percheziții în 2021 la o clinică din Capitală, suspectată de evaziune fiscală, spălare de bani, vătămare corporală, fals intelectual şi exercitarea fără drept a unei profesii. Vedetele au povestit despre experiența lor cu clinica de înfrumusețare în care ar fi activat medici falși. În această clinică ar fi fost operate zeci de vedete din România, printre care Loredana Chivu și Anamaria Prodan, Simona Trașcă, dar și Mihai Mitoșeru. Simona Traşcă a povestit că recent a suferit o lipoaspiraţie a bărbiei.

“Am simţit dureri foarte mari, îţi dai seama, mai ales în timpul operaţiei. La un moment dat aici uitase să îmi pună anestezie şi m-a tăiat pe viu şi i-am zis, adică era conştientă. Am fost la ei acum, nu am reuşit decât să mă cert cu doctorul respectiv, m-au consultat încă două doctorițe acolo, au zis că într-adevăr am dreptate şi aia e rămâi cu dreptatea în mână şi la revedere! A fost traumatizant.”, a spus Simona Trașcă la PRO TV.

Cel puţin 3 medici au intrat în atenţia anchetatorilor, care susţin că angajaţii clinicii făceau un adevărat turneu naţional. Astfel, au ajuns să colaboreze cu clinici din 24 de judeţe. Cei de la clinica s-ar folosi de imaginea unor persoane cunoscute ca să atragă doritori. În cazul Biancăi Drăgusanu, acest lucru s-ar fi întâmplat fără acordul ei.

Bianca Drăgușanu: “Eu nu am avut niciodată vreo intervenţie la această clinică, am fost rugată acum câțiva ani de o bună prietenă de-ale mele, fostă iubită a patronului, să fac două postări, să-mi fac două poze în incinta unui spaţiu al acestei clinici. Mi se pare la fel de ilegal să profite de imaginea şi să îşi promoveze serviciile care nu ştiu ce calitate au şi cum sunt pe numele meu.”, a spus Bianca Drăgușanu. Vezi mai mult AICI.

