"Am auzit de propunerea cu Adrian Wiener, dar nu știu sigur. E posibil să fie pe lista scurtă domnul Wiener. Nu îl cunosc foarte bine. Am avut câteva întâlniri la care am participat. Mi s-a părut un om echilibrat. Este medic, deci cunoaște sistemul. Mie mi s-a părut un om care știe ce se întâmplă în sistem și cred că are soluții pentru sistem. Mie mi-a făcut o impresie bună.", a declarat Virgil Guran la RealitateaPlus.

Adrian Wiener, prima reacţie pentru DC NEWS

"Nu pot comenta aceste informaţii, pentru că nu fac parte din structurile de decizie ale partidelor sau ale coaliţiei. Cu mine nu au fost discuţii în acest sens", a declarat Adrian Wiener pentru DC NEWS.

Adrian Wiener este senator român, ales în 2016. Totodată el este medic și vicepreședinte al Comisiei de Sănătate. În 2017, a depus un proiect de lege la Senat care prevede limitarea acizilor grași trans-nesaturați la maxim 2g per 100g de grăsimi. Parlamentul a adoptat proiectul pe 28 iulie 2020, iar în data de 19 august a aceluiași an, Președintele Klaus Iohannis l-a promulgat.

Vlad Voiculescu a fost demis de premierul Florin Cîţu, împreună cu secretarul de stat Andreea Moldovan.

